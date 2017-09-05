Что казахстанцы искали в интернете в августе
5 сентября 2017, 10:08
Пользователи активно интересовались результатами конкурса образовательных грантов, а также сайтами, где их можно посмотреть.
Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в казнете в августе, сообщает Zakon.kz.
Пользователи активно интересовались результатами конкурса образовательных грантов в Казахстане, а также сайтами, где их можно посмотреть.
Еще готовились к началу учебного года, поэтому искали учебные планы, занимались консервацией и узнавали о премьерах фильмов.
Топ-10 тем:
"Игра престолов", 7 серия 7 сезона
Результаты конкурса образовательных грантов в Казахстане
Актриса Вера Глаголева (в связи со смертью)
Премьера фильма "Телохранитель киллера"
Премьера фильма "Валериан и город тысячи планет"
Материалы для педагогов (план учебного года, воспитательный час и другое)
Премьера фильма "Темная башня"
Рецепты консервации (икра из кабачков, салаты на зиму, лечо из перца)
Украинский экс-депутат Ирина Бережная (в связи с гибелью)
Лунное затмение в Казахстане
Топ-4 спортивных событий:
Поединок Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора
Национальные футбольные чемпионаты (больше всего искали чемпионаты Англии, Франции, Германии и Италии)
Континентальная хоккейная лига (искали турнирную таблицу, расписание матчей)
Танковый биатлон - 2017
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