Что казахстанцы искали в интернете в августе

Пользователи активно интересовались результатами конкурса образовательных грантов, а также сайтами, где их можно посмотреть.

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в казнете в августе , сообщает , сообщает Zakon.kz





Пользователи активно интересовались результатами конкурса образовательных грантов в Казахстане, а также сайтами, где их можно посмотреть.





Еще готовились к началу учебного года, поэтому искали учебные планы, занимались консервацией и узнавали о премьерах фильмов.





Топ-10 тем:





"Игра престолов", 7 серия 7 сезона

Результаты конкурса образовательных грантов в Казахстане

Актриса Вера Глаголева (в связи со смертью)

Премьера фильма "Телохранитель киллера"

Премьера фильма "Валериан и город тысячи планет"

Материалы для педагогов (план учебного года, воспитательный час и другое)

Премьера фильма "Темная башня"

Рецепты консервации (икра из кабачков, салаты на зиму, лечо из перца)

Украинский экс-депутат Ирина Бережная (в связи с гибелью)

Лунное затмение в Казахстане





Топ-4 спортивных событий:





Поединок Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора

Национальные футбольные чемпионаты (больше всего искали чемпионаты Англии, Франции, Германии и Италии)

Континентальная хоккейная лига (искали турнирную таблицу, расписание матчей)

Танковый биатлон - 2017