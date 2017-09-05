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Астанчан успокоили: Нет никакой необходимости покупать 5-дневные дневники

5 сентября 2017, 20:06

Можно обойтись и 6-дневными.

Представители управления образования Астаны успокоили родителей, которые уже начали было паниковать. На их многочисленные вопросы, касающиеся 5-дневных дневников на странице Facebook они дали официальный ответ, передает Zakon.kz.

"В последнее время часто задаются вопросы по дневникам. Со стороны Министерства образования и науки РК и Управления образования Астаны никаких указаний или рекомендаций по приобретению определенных дневников не было. Нет никакой необходимости покупать 5-дневные дневники. Можно обойтись и 6-дневными. Это выбор родителей. Прошу вас не приобретать дорогие дневники, ссылаясь на непроверенные источники", - написали представители управления образования. Ранее сообщалось, что в казахстанских школах вводится "пятидневка", - написали в ФБ представители управления.

Напомним, что 2 сентября в Министерстве образования и науки РК дали разъяснения о механизмах введения 5-дневной учебной недели. С нового учебного года длительность урока составит 40 минут вместо 45 минут. В то же время учебный год не увеличивается и привычный режим будет сохранен. Переход на 5-дневную учебную неделю каждая школа определяет самостоятельно, согласовав при этом расписание уроков с попечительским советом, родительским комитетом исходя из условий и возможностей школ. В связи с этим школы будут пока работать согласно временному расписанию. Подробная информация будет опубликована к концу этой недели.

Фото: kz.all.biz

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