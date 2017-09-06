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В Сети появилась запись атаки на подмосковную школу

6 сентября 2017, 09:18

Журналист запечатлел, как учительница младших классов успокаивает детей.

Во время нападения вооруженного подростка на школу №1 в Ивантеевке внутри здания вел съемку оператор местного телеканала "Ивантеевка 24", пишет "Блокнот".

Журналист находился в школе, снимая сюжет для передачи. В итоге он запечатлел кадры в соседнем классе и коридоре, откуда раздавались выстрелы и взрывы.

"Шарики, это шарики!", - успокаивала учеников младших классов учительница.


Утром 5 сентября девятиклассник Михаил напал на учительницу, ударил ее топором и ранил в голову из пистолета, крича "Я пришел сюда сдохнуть!". Школьник давно готовил нападение. Он выкрал оружие у родителей и рассказал подруге о планах устроить "настоящий теракт".

В школу Михаил заявился с мощными петардами, травматическим пистолетом и кухонным топором. Он прошел по третьему этажу, стреляя во все стороны. Кроме учителя, пострадали трое детей, которым пришлось прыгать из окна, спасая свои жизни, у двоих диагностированы переломы.

Фото: vgoroden.ru.

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