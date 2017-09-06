Россия уступила Казахстану в позиции самой благополучной страны

Экономический кризис лишил РФ первого места в СНГ по уровню потребления. Средние потребительские расходы жителей Казахстана теперь на 16% больше, чем у россиян. Такой промежуточный результат падения доходов населения России зафиксировали в Аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ. Отставание от Казахстана по уровню потребления будет нарастать, пишет " пишет " Независимая газета ".





В прошлом году среднестатистический житель Казахстана потратил на личное потребление 13,8 тыс. долл., а среднестатистический россиянин – только 11,9 тыс. (здесь речь идет об условных долларах, отражающих паритеты покупательной способности российского рубля и казахстанского тенге). Если же оценивать потребительские расходы по обменному курсу, то лидерство России пока еще сохраняется. Средний россиянин потратил за прошлый год примерно 4,5 тыс. долл., а житель Казахстана – 4,1 тыс. долл. Однако в скором времени и этот разрыв Россия потеряет.





Для сравнения успехов переходного периода накопленный экономический рост стран постсоветского пространства нужно рассматривать и от стартового уровня последних лет СССР, и от окончания падения во второй половине 1990-х годов, советуют эксперты АЦ. Так, например, Киргизия остается относительно бедной страной, но она приближается к своему уровню советского периода. Армения и Узбекистан за 25 лет существенно повысили уровень благосостояния, а Украина и Грузия, стартовавшие в 1990 году с похожего уровня, – нет.





Весьма показательны и демографические изменения, которые отражают в том числе и ситуацию в экономике. После распада СССР заметнее всего сократилось население Армении (–17% за 1991–2016 годы), а также в соседней Грузии, где падение оказалось еще больше –22,5%. Население Белоруссии и РФ сократилось с 1990 года на 7% и 2% соответственно. В странах Средней Азии население, напротив, выросло, особенно в Кыргызстане (+39%) и Узбекистане (+55%).





При этом демографические показатели стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) лучше, чем в других сопоставимых странах постсоветского пространства – так, население Украины и Грузии в 2016 году было ниже уровня 2000 года на 18% и 16% соответственно. Ухудшение экономической ситуации в России в 2015–2016 годах через торговые и финансовые каналы отрицательно сказалось на экономиках Армении, Белоруссии и Киргизии. Взаимный торговый оборот товарами между странами ЕАЭС в 2016 году составил 43 млрд долл., что на 5,8% меньше, чем в 2015 году, и почти на 30% меньше, чем в 2014 году.





Девальвация российского рубля конца 2014 года сильно повлияла на устойчивость валют других стран ЕАЭС, особенно белорусского рубля и казахстанского тенге. Примечательно, правда, что российский рубль демонстрировал значительно большие колебания, чем валюты Казахстана, Белоруссии, а также Армении и Киргизии.





Михаил Сергеев.



