В Таразе сгорела популярная чайхана
6 сентября 2017, 09:38
По информации КЧС, жертв и пострадавших нет.
Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов сообщил, что предварительная площадь пожара в кафе «Шах» составила 1,2 тыс. кв.м., передает Zakon.kz.
«Сегодня в 10.15 в Таразе, ул. Кошеней, в кафе «Шах» произошел пожар с последующим распространением огня на крышу рядом стоящего жилого дома, крышу двух хозпостроек. Пожар ликвидирован в 11.33. Предварительная площадь пожара - более 1200 квадратных метров», - сообщил Иманкулов.
Жертв и пострадавших нет.
В ликвидации пожара были задействованы 86 человек личного состава и 14 единиц техники службы пожаротушения Жамбылской области.
Фото Instagram.com/kassimova_sabinka
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