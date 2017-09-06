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В Таразе сгорела популярная чайхана

6 сентября 2017, 09:38

По информации КЧС, жертв и пострадавших нет.

Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов сообщил, что предварительная площадь пожара в кафе «Шах» составила 1,2 тыс. кв.м., передает Zakon.kz.

«Сегодня в 10.15 в Таразе, ул. Кошеней, в кафе «Шах» произошел пожар с последующим распространением огня на крышу рядом стоящего жилого дома, крышу двух хозпостроек. Пожар ликвидирован в 11.33. Предварительная площадь пожара - более 1200 квадратных метров», - сообщил Иманкулов.

Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 86 человек личного состава и 14 единиц техники службы пожаротушения Жамбылской области.


В Таразе горит кафе "Шах" ... Был когда то там в гостях. Жалко хозяев

Публикация от Абенов Мурат / Murat Abenov (@muratabenov) Сен 5 2017 в 9:19 PDT


Фото Instagram.com/kassimova_sabinka
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