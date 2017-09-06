Путин: Россия не признает ядерный статус Северной Кореи

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Москва не признает ядерный статус КНДР, сообщает сообщает РИА Новости





КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.





"Разумеется, в ходе переговоров значительное внимание было уделено положению дел на Корейском полуострове. Продолжили начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию – мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-восточной Азии", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в рамках ВЭФ.





Именно по этому, добавил президент России, Москва поддержала заявление председателя Совбеза ООН от 29 августа, в котором решительно осуждаются последние пуски баллистических ракет. И на экстренном заседании Совбеза 4 сентября также решительно осудили проведение Северной Кореей испытание ядерного взрывного устройства, напомнил он.





Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.



