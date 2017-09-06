Депутат предлагает усилить ответственность акиматов за экологию

Он отметил, что имеются правовые пробелы в сфере природоохранного законодательства - в части загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов и водоотведения, отходов производства и потребления, радиационной безопасности, а также касающиеся устаревших нормативных документов. К примеру, государственный мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов осуществляется уполномоченным органом - РГП «Казгидромет», который использует в работе регламентирующий документ, утвержденный еще в 1989 году, почти 30-летней давности. Некоторые требования экологического законодательства к предприятиям невыполнимы с технологической точки зрения, так как отдельные нормативы предельно допустимых концентраций вредных выбросов были приняты еще во времена бывшего Союза. Между тем, все нормы ПДК должны быть научно обоснованы, в том числе и с точки зрения возможности их достижения.



