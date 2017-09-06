KIA превратила Picanto в псевдокроссовер

Новый хетчбэк KIA Picanto обзвавелся «внедорожной» модификацией X-Line. Причем это не концепт, а серийная модель, которая появится на европейском рынке в четвертом квартале этого года. Публичный дебют состоится 12 сентября на автосалоне во Франкфурте.





От обычной малолитражки KIA Picanto X-Line отличается увеличенным на 15 мм (до 156 мм) дорожным просветом, бамперами с защитными вставками «под металл», черными накладками на колесные арки. Кроме того, радиаторная решетка, противотуманки и детали интерьера получили контрастное оформление лаймового оттенка.





В движение KIA Picanto X-Line приводит 1,0-литровый турбомотор T-GDI на 100 л.с. и 172 Нм, ранее предлагавшийся только для моделей семейства cee'd и нового Rio. В сочетании с пятиступенчатой механикой он разгоняет псевдокроссовер до 100 км/ч за 10,1 секунды. Средний расход топлива составляет 4,5 литра. Одновременно с выходом Picanto X-Line тот же двигатель станет доступен для Picanto GT Line.



