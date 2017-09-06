МОН РК: фотографии нелепых задач из учебников - фейк
В министерстве объяснили "тарабарский язык" и напомнили о задачнике Григория Остера.
«Еще один всплеск обсуждений вызвали распространяемые в WhatsApp фотографии якобы казахстанского учебника по математике. Как нам рассказали в Центре, на самом деле это страницы из книги детского писателя Григория Остера. Таким образом, в WhatsApp распространяется ложная информация: фото книги «Школа ужасов», выпущенной еще в 2001 году, выдается за казахстанский учебник.
Некоторых людей возмутило содержание задач из этого «учебника». Приведем условие одной из них: «Допустим, твой лучший друг дал тебе 9 раз по шее, а ты ему только 3 раза. Сколько еще раз ты должен дать по шее своему лучшему другу, чтобы восторжествовала справедливость». Это занимательная задача для школьников начальных классов, которую сочинил писатель. К казахстанскому учебнику по математике она не имеет никакого отношения».
«Будьте более избирательны и проверяйте потребляемую информацию, чтобы не стать жертвой очередных фейковых новостей!», - заключили в министерстве.
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