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Toyota едва не снесла дерево в результате аварии в Алматы

7 сентября 2017, 06:49

Пострадал пассажир Toyota, он получил порезы осколками стекла и сотрясение головного мозга.

Авария произошла на проспекте Сейфуллина, выше Мехпоселка, передает Zakon.kz.

Как рассказали пассажиры из Toyota, они двигались вниз по проспекту Сейфуллина. Около Мехпоселка на обочине справа стоял Lexus, который решил развернуться прямо перед Toyota. Произошло столкновение.

От удара Toyota отбросило в сторону к дереву, а Lexus проехал еще 200 метров вниз.

Однако пассажиры Lexus описывают ДТП иначе. По их словам, Lexus собирался развернуться, и уже было встал поперек дороги, а в этот момент вниз на скорости ехала Toyota. Ее водитель решил обойти Lexus по полосе встречного движения, но маневр не удался и случился удар.

Водители начали спорить о том, чья версия ДТП правильная.



На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить, как на самом деле произошло ДТП.

Пострадал пассажир Toyota, он получил порезы осколками стекла и сотрясение головного мозга.



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