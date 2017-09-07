Сборной Казахстана по тяжелой атлетике запретили участвовать на ЧМ-2017 - источник
7 сентября 2017, 08:03
Также под санкции попали еще восемь сборных, в том числе Россия и Китая.
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике не будет допущена до участия на чемпионате мира-2017 в Анахайме (США) из-за допинговых нарушений, передает Vesti.kz.
По информации источника, Казахстан окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в ЧМ-2017 из-за многочисленных допинговых нарушений на Олимпийских играх. Под санкции также попадут сборные России, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.
Все перечисленные сборные имели от от трех до десяти положительных результатов при перепроверке допинг-образцов с Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). В сборной России было выявлено десять допинг-случаев, отмечается в сообщении.
Комиссия из трех человек, созданная для внесения предложения в исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о том, как действовать в отношении данных сборных, должна провести в ближайшие выходные встречу в Будапеште, чтобы подытожить свои результаты. Их отчет будет представлен на внеочередном заседании исполнительного совета IWF в Бухаресте 30 сентября и 1 октября.
Сообщается, что в отношении девяти сборных будут введены дисквалификации сроком до одного года, но всем странам может быть предоставлена возможность их сократить после чемпионата мира.
Фото: pixabay.com
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