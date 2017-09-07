Очередное повышение цен на бензин прогнозируют эксперты этой осенью

- То есть действительно имеются объективные рыночные причины для повышения цен на топливо?

— В Казахстане они имеются почти всегда. Но, на мой взгляд, главная причина не в сезонности, а в принятом решение к 2025 году создать единый рынок энергоресурсов рамках ЕАЭС. Это значит, что к указанной дате наши цены должны догнать российские. В России цена топлива примерно на 50% выше, чем в Казахстане. Чтобы цены сравнялись, нам надо будет прийти к одинаковой структуре ценообразования на тот же бензин, то есть сделать как в России, где 60% стоимости литра горючего — это налоги.



