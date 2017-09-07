Очередное повышение цен на бензин прогнозируют эксперты этой осенью
7 сентября 2017, 09:34
Первый признак нового витка повышения цен на горючее – это его дефицит.
Острую нехватку бензина ощутили в Жезказгане, Сатпаеве и Улытау. Ответственные чиновники возникший дефицит на заправках объяснили закрытием на плановый ремонт сразу двух нефтеперерабатывающих заводов, и пообещали эту ситуацию быстро исправить, сообщает Sputnik Казахстан.
Между тем есть и другие косвенные подтверждения, по которым эксперты бензинового рынка предрекают стране топливный кризис и повышение цен на бензин.
"После того как бензин в Казахстане ушел в "свободное плавание", розничные цены на топливо определяет рынок, государство избавило себя от "головной боли", каждый раз объяснять народу почему растут цены", - говорит эксперт в нефтегазовой сфере, экономист Сергей Смирнов.
"Обычно бензин в Казахстане дорожает дважды в год – весной и осенью и большинство экспертов объясняют это сезонным фактором. Предыдущее повышение бензиновых цен было в начале весны, а сейчас осень — уборка урожая, возврат отпускников, студенты на машинах… растет спрос — растет и цена", - рассказывает он.
- То есть действительно имеются объективные рыночные причины для повышения цен на топливо?
— В Казахстане они имеются почти всегда. Но, на мой взгляд, главная причина не в сезонности, а в принятом решение к 2025 году создать единый рынок энергоресурсов рамках ЕАЭС. Это значит, что к указанной дате наши цены должны догнать российские. В России цена топлива примерно на 50% выше, чем в Казахстане. Чтобы цены сравнялись, нам надо будет прийти к одинаковой структуре ценообразования на тот же бензин, то есть сделать как в России, где 60% стоимости литра горючего — это налоги.
Кроме того, цены на топливо продолжают догонять инфляцию: с начала года бензин подорожал в среднем на 4,3%, дизель – на 11,1% при официальной инфляции в 6-8%.
- Как считаете, этой осенью насколько подорожает бензин?
— Сложно сказать, как повысятся цены, структура ценообразования у нас непрозрачна и совсем другая, чем в России. Когда у нас была формула расчета бензина, то какая-то ассоциация пыталась провести расчет по этой формуле и цена получилась значительно выше, чем топливо, которое в то время продавалось на казахстанских заправках. Кроме того, чиновники утверждают, что 50% в стоимости бензина – это нефть. Но тогда как объяснить, что когда нефть стоила выше 100 долларов бензин тогда был значительно дешевле, чем сейчас?
Отсутствие достоверной информации позволяет оптовым поставщикам безнаказанно манипулировать ценами. Тем более что властями цены на ГСМ больше не регулируются.
- В Казахстане предлагалось убрать транспортный налог и включить его в топливный акциз. Налоговики даже изучили мировой опыт, в том числе США, Европы и стран Азии и пришли к выводу, что Казахстан от подобного нововведения только выиграет.
- Да, с увеличением акциза на топливо на несколько тенге появилась бы реальная возможность отказаться от транспортного налога, и каждый бы платил столько, сколько проехал в зависимости от мощности автомобиля. Налог в акцизе, на мой взгляд, это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство.
В Казахстане эта тема неоднократно поднималась и во власти, и в среде экспертов, но в итоге каждый раз замалчивалась. И сейчас об этой идее ничего не слышно, продолжается работа в этом направлении или нет, я сказать не могу.
Фото: Kursiv.kz
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