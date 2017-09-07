Дружеское рукопожатие: строители Абу-Даби Плаза помирились
7 сентября 2017, 10:39
Рабочие продемонстрировали свое дружественное отношение на видео.
Строители из Индии и Казахстана обменялись рукопожатиями на камеру. Видео распространяется в мессенджере WhatsApp, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
На видео мужчины в строительных робах и касках жмут руки друг другу.
«Все нормально, все хорошо у нас на работе», — говорит казахстанец.
«Мы едины», — добавляет другой.
Напомним, 2 сентября около 20:30 на строительном объекте Абу-Даби Плаза в Астане вспыхнула массовая драка. Видео стычки распространялись в мессенджере WhatsApp. О хронологии события позже рассказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов. По его информации, по факту инцидента возбуждено три уголовных дела. После потасовки полицейские задержали 56 человек, из них – 8 привлечены к административной ответственности. Депортация из Казахстана грозит 30-40 гражданам Индии. Решение по этому вопросу примет суд.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876689-b9dacfec71c60e477dd5e4499f52df2e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...