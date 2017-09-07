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Дружеское рукопожатие: строители Абу-Даби Плаза помирились

7 сентября 2017, 10:39

Рабочие продемонстрировали свое дружественное отношение на видео.

Строители из Индии и Казахстана обменялись рукопожатиями на камеру. Видео распространяется в мессенджере WhatsApp, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

На видео мужчины в строительных робах и касках жмут руки друг другу.

«Все нормально, все хорошо у нас на работе», — говорит казахстанец.

«Мы едины», — добавляет другой.

Напомним, 2 сентября около 20:30 на строительном объекте Абу-Даби Плаза в Астане вспыхнула массовая драка. Видео стычки распространялись в мессенджере WhatsApp. О хронологии события позже рассказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов. По его информации, по факту инцидента возбуждено три уголовных дела. После потасовки полицейские задержали 56 человек, из них – 8 привлечены к административной ответственности. Депортация из Казахстана грозит 30-40 гражданам Индии. Решение по этому вопросу примет суд.


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