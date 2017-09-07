Полиция прокомментировала конфликт в Рудном, повлекший трагические последствия
7 сентября 2017, 12:05
Других людей, причастных к избиению погибшего, не установлено.
По факту происшествия в Рудном сотрудниками ДВД Костанайской области проводится досудебное расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
По данным полиции, 20 августа на пульт «102» УВД Рудного поступило сообщение о нанесении телесных повреждений 21-летнему парню 20-летним жителем Мендыкаринского района.
"Около часа ночи в одном из развлекательных центров города между молодыми людьми, 1997 и 1996 годов рождения, произошел конфликт, в ходе которого 20-летним подозреваемым 21-летнему потерпевшему нанесены умышленные удары руками в область головы. В результате чего потерпевшему причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, вдавленного перелома височной кости слева, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых 23.08.2017 года потерпевший скончался в больнице", - сообщили в ДВД.
На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, в ходе расследования установлены и допрошены очевидцы преступления, изъята запись с камер видеонаблюдения, установлен и задержан подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В полиции также добавили, что в ходе расследования, а также с учетом анализа имеющихся телесных повреждений у потерпевшего, других причастных к избиению не установлено. Об этом также свидетельствуют очевидцы происшествия и запись с камер видеонаблюдения.
По данному факту в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 ч. 3 УК РК. Назначен ряд судебных экспертиз.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876719-36e397e09ff2e938a09ac342f3fff97d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...