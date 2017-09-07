Полиция прокомментировала конфликт в Рудном, повлекший трагические последствия

По факту происшествия в Рудном сотрудниками ДВД Костанайской области проводится досудебное расследование , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





По данным полиции, 20 августа на пульт «102» УВД Рудного поступило сообщение о нанесении телесных повреждений 21-летнему парню 20-летним жителем Мендыкаринского района.





"Около часа ночи в одном из развлекательных центров города между молодыми людьми, 1997 и 1996 годов рождения, произошел конфликт, в ходе которого 20-летним подозреваемым 21-летнему потерпевшему нанесены умышленные удары руками в область головы. В результате чего потерпевшему причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, вдавленного перелома височной кости слева, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых 23.08.2017 года потерпевший скончался в больнице", - сообщили в ДВД.





На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, в ходе расследования установлены и допрошены очевидцы преступления, изъята запись с камер видеонаблюдения, установлен и задержан подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.





В полиции также добавили, что в ходе расследования, а также с учетом анализа имеющихся телесных повреждений у потерпевшего, других причастных к избиению не установлено. Об этом также свидетельствуют очевидцы происшествия и запись с камер видеонаблюдения.



