Плата за секс с неизвестной: участкового из Уральска отстранили от должности
7 сентября 2017, 12:20
Полицейский находится в резерве.
Ермек Каюпов, "засветившийся" в неглиже на фотографиях, отстранен от должности, передает Zakon.kz.
На момент, когда скандальные фотографии появились в соцсетях, полицейский работал участковым инспектором.
"Отстранен от занимаемой должности. Сейчас находится в резерве", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.
Напомним, в августе текущего года в социальных сетях появились фотографии, на которых полицейский запечатлен во время занятия сексом. В пояснениях говорилось, что изображения якобы сделали проститутки таким образом отомстили "крышевавшему" их стражу порядка. В полиции по данному факту было начато служебное расследование. А позже был распространен комментарий о том, что полицейский на фотографиях был со знакомой, а не девушкой легкого поведения. И сними были сделаны ею для личного пользования. Сам же майор полиции Ермек Каюпов обратился в Управление собственной безопасности ДВД ЗКО с заявлением, по которому было начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.147 ч.1 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите). Кто проходит подозреваемым по данному делу, не сообщается.
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