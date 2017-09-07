Бозумбаев опроверг высказывания дипломата о планах Казахстана по АЭС
7 сентября 2017, 12:35
В настоящее время в Казахстане работают над созданием технико-экономического обоснования строительства атомной станции.
Решение о строительстве атомной станции в Казахстане может быть принято только в следующем году, после разработки технико-экономического обоснования проекта, заявил в четверг министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает Sputnik Казахстан.
В конце августа этого года советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков заявил, что в планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции.
"Атомная энергия … Я тоже слышал, что какой-то из дипломатов там сказал, что Казахстан точно что-то там строить собрался. Я хочу сказать – предполагаем, что до конца года национальная компания "Казатомпром" должна начать разрабатывать наконец технико-экономическое обоснование проекта, мы сейчас в министерстве работаем над теми данными, которые у нас запросили. После разработки ТЭО в следующем году мы сможем сказать – да или нет", — сказал Бозумбаев.
"Работа дипломатов – говорить, наша работа – посчитать и объявить. Вот я хочу сказать, что я ничего не объявляю, будет или не будет (атомная станция в Казахстане), я говорю, что мы будем работать, чтобы разработать ТЭО, а его результаты покажут – быть ли атомной станции в Казахстане", — добавил он.
Выступая на форуме "Казэнерджи", министр энергетики сообщил, что общий объем инвестиций по инициативам топливно-энергетического сектора на 2017- 2025 годы должен будет составить свыше 19 триллионов тенге, их которых 97% будут обеспечены за счет частных инвестиций. Эти вложения, по его словам, будут направлены в том числе и на проекты строительства завода по производству тепловыделяющих сборок, внедрению IT-технологий на уранодобывающих предприятиях, а также усиление поисковых работ для восполнения минерально-сырьевой базы урана.
Ранее вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев заявил о том, что в Казахстане планируется строительство АЭС, однако сроки реализации проекта пока неизвестны. Вместе с тем он отметил, что в стране наблюдается избыток электрической энергии, при этом Астана ставит задачу наращивания производства электроэнергии за счет возобновляемых источников: до 3 % от общего объема производства к 2020 году, до 10 % — к 2030 и до 50 % — к 2050 году.
Фото: today.kz
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