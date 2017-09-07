Певица Аиша впервые рассказала о смерти своего отца

О своих семейных отношения девушка рассказал в интервью передаче «Уят емес».

Когда ведущая передачи задала певице вопрос о ее семье, родителях и взаимоотношениях с родными, Аиша очень эмоционально отреагировала на это. Девушка начала плакать и все время повторяла, что вообще эта тема для нее не является болезненной.

Ее родители разошлись, когда певице было три года. Большую часть жизни Аиша прожила с отчимом.

Тебе больно? Ты скучаешь по отцу?

-Нет, - ответила девушка, пытаясь совладать с эмоциями.

- Я всегда спокойно разговариваю на эту тему, не знаю, что со мной такое...это бред..., - ответила Аиша.

Певица рассказала, что в своей жизни прошла много тренингов на выявление и борьбу с психологическими детскими травмами, но она не считает это своей болью, так всегда была окружена большим количеством любви.

От вопроса, по какой причине развелись родители, Аиша кокетливо уклонилась, утверждая, что мама никогда не отзывалась плохо об отце.

Девушка никогда не виделась со своим отцом, и о его смерти узнала только в прошлом году. Его не стало в 2006 году.

Аиша поведала, что ее папа был «какой-то бандит».

- Вообще, мне, конечно же, хотелось, чтобы у меня был папа. Всем же хочется. У меня всегда была надежда, что мы можем встретиться.

Какое-то время певица пыталась найти своего отца и проявляла большой интерес. Но мама девушки посоветовала ей этого не делать.

Айша родилась в Майкудуке в 1989 году и росла в эпоху не самых благополучных времен. Тогда было очень много преступности и разных банд. Как раз таки отец певицы был одним из участников подобных структур.

Девушка рассказала, что мама его очень любила и долго не могла забыть. Но, так как его жизнь была не простой, она не смогла смириться с его постоянным отсутствием в семье, и браку суждено было распасться.

Аиша призналась, что у нее нет обиды на родителей.

- Мне бы просто хотелось, чтобы он был - отметила певица.

Свою нехватку отцовской любви и заботы Аиша пытается восполнить в собственной семье, так как понимает, как это важно.

- Я считаю себя хорошим человеком и мне бы хотелось, чтобы отец знал это и возможно бы гордился мной.







