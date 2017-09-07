13-летняя девочка пропала в Алматы
7 сентября 2017, 15:12
Школьница пропала в понедельник.
В Алматы пропала 13-летняя школьница, передает Zakon.kz.
13-летняя Ангелина Филатова вышла из школы в Ауэзовском районе Алматы и не вернулась домой. С тех пор прошло уже несколько суток - это произошло в понедельник, 4 сентября. Поиски пока результатов не дают.
Приметы Ангелины: рост около 150 см., европейская внешность, светлые волосы, была одета в темно-синие джинсы, белую рубашку и белые кроссовки, с собой был черный рюкзак.
Всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении девочки, просьба сообщить ее родителям или в полицию.
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