Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

13-летняя девочка пропала в Алматы

7 сентября 2017, 15:12

Школьница пропала в понедельник.

В Алматы пропала 13-летняя школьница, передает Zakon.kz.

13-летняя Ангелина Филатова вышла из школы в Ауэзовском районе Алматы и не вернулась домой. С тех пор прошло уже несколько суток - это произошло в понедельник, 4 сентября. Поиски пока результатов не дают.

Приметы Ангелины: рост около 150 см., европейская внешность, светлые волосы, была одета в темно-синие джинсы, белую рубашку и белые кроссовки, с собой был черный рюкзак.

Всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении девочки, просьба сообщить ее родителям или в полицию.





MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...