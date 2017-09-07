В Кызылорде активизировались интернет-мошенники

В полиции Кызылорды заявили о том, что в последнее время участились обращения в правоохранительные органы о преступлениях связанных с интернет-мошенничеством. Есть те, кто использует информационные технологии для обмана людей путем мошенничества вводящих в заблуждение ложно утверждая, что они продают различные вещи, одежду, телефоны и другие предметы домашнего обихода с целью приобретения финансовой выгоды , сообщает Zakon.kz





Так, например, 24 апреля в 2017 году житель города 1990 года рождения обратил внимание на объявление, поданное на сайт «Koleso.kz» о том, что продается двигатель на автомобиль марки «Nissan Patrol». Договорившись с хозяином объявления, потерпевший переводит на банковский счет «Kazkom» 300 тысяч тенге. Однако, хозяин объявления не сдерживает обещания о передаче товара, так же как и не возвращает переданные денежные средства.





Аналогичным образом, в апреле месяце местный житель 1974 года рождения был обманут мошенником, который пообещал продать двигатель для автомобиля марки «Mazda», также потерпевший 1990 года рождения был обманут при попытке приобретения мотора на марку «Мitsubishi space wagon». В результате, если одному причинили ущерб в сумме 72 тыс тенге, то другому в размере 145 тыс тенге.





Кроме того, зарегистрировано несколько фактов, где подают ложные объявления о продаже мобильных телефонов на сайте «Olx.kz» по низким ценам с целью завладения денег.





Например, в феврале текущего года местный житель 1993 года рождения увидев объявление, о продаже мобильного телефона марки «Iphone 5S» за 45 тыс тенге, договаривается с владельцем телефона о сделке, после чего переводит деньги на указанный им банковский счет. Однако, владелец телефона после перевода денег на счет обрывает связь с покупателями и без вести пропадает.





Существует множество интернет-мошенников, которые могут выдавать себя за сотрудников банка и убеждать людей в том, что они получат в кредит приличную сумму денег. Как например, в августе месяце гражданин 1977 года рождения по объявлению на интернет сайте «OLX.kz» увидел объявление, с информацией о возможности получения кредита в банке «Forte» в сумме 2 700 000 тенге. Связавшись и договорившись с хозяином объявления, потерпевший перевел на счет 135 000 тенге. В результате чрезмерной доверчивости, жители подвергаются обманам со стороны мошенников.





В настоящее время по всем фактам было возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (мошенничество). Ведется досудебное расследование.

Принимая во внимание эти факты, полиция Кызылорды просит до заключения какого-либо соглашения быть бдительными и удостовериться в реальности объявления или рекламы расположенного на различных сайтах в Интернете. Кроме того, перед переводом денежных средств важно проверить целостность товара. В случае оплаты, сохраните квитанцию об оплате, если вторая сторона сделки не осуществляет свои действия, то просим обратиться в правоохранительные органы.



