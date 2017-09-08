15 самых дорогих мотоциклов, от одного вида которых захватывает дух
8 сентября 2017, 01:54
Эти мотоциклы - особая каста. Они только для настоящих ценителей.
Все мотоциклы, собранный в этом обзоре, совершенно разные - от технических характеристик и до дизайна. Но всё же есть один момент, который их объединяет - заоблачная цена этих "железные коней". Они стоят столько, что простой смертный мог бы купить за эти деньги несколько автомобилей. Но эти мотоциклы - особая каста. Они только для настоящих ценителей. Об этом пишет Novate.ru
1. Suter MMX 500
Стоимость $ 118 565
Было построено всего 99 экземпляров Suter MMX 500, это и объясняет их высокую цену в размере 118 565 долларов. Тем не менее эта реплика V4 Grand Prix, безусловно, выглядит просто потрясающе, что явно оценит любой фанат мотоспорта.
2. NCR MH TT (Mike Hailwood)
Стоимость $ 130 000
NCR MH TT (Mike Hailwood) - это очередной спортивный байк, выпущенный ограниченным тиражом. Он был посвящен победе Майка Хейлвуда в гонке на острове Мэн в 1978 году. Стоит подобное 130 000 долларов.
3. NCR Leggera 1200 Titanium Special
Стоимость $ 150 000
Легкий и юркий мотоцикл NCR Leggera 1200 Titanium Special имеет двигатель объемом 1078 кубиков. Он был построен полностью из титана и углеродного волокна.
4. Icon Sheene
Стоимость $ 172 000
Оснащенный четырехцилиндровым двигателем Suzuki с турбонаддувом Icon Sheene был выпущен в честь легенды мотогонок Барри Шейна. Благодаря его уникальному дизайну и ручной сборке байк продается по цене 172 000 долларов.
5. MTT Turbine Streetfighter
Стоимость $ 175 000
Компания МТТ уже давно считается одним из самых опытных профессионалов в отрасли турбированных двигателей и спортивных байков. Она создала мощный (420 лошадиных сил) и необычный на вид мотоцикл MTT Turbine Streetfighter.
6. Honda 2RC13V-S
Стоимость $ 184 000
Хотя высокая цена в 184 000 долларов может отпугнуть даже самых профессиональных и богатых мотолюбителей, специалисты дали высочайшие оценки Honda 2RC13V-S, заявив, что данный байк стоит своих денег.
7. NCR Macchia Nera
Стоимость $ 300 000
Следующий великолепный байк строят в Колорадо почти полностью из титана только под заказ. Эта стильная машина оснащена двигателем с турбонаддувом с промежуточным охлаждением, мощностью 225 л.с.
9. Dodge Tomahawk V10 Superbike
Стоимость $ 550 000
Dodge Tomahawk V10 Superbike - это крайне редкий, выглядящий винтажным мотоцикл, построенный из алюминия. Он может разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды, а теоретически может развить максимальную скорость 643 км/ч.
10. Harley Davidson Cosmic Starship
Стоимость $ 1,5 млн
Если кто-то хотел увидеть Harley Davidson стоимостью более миллиона долларов, то ему повезло. Создал подобный «космический Харлей» художник Джек Армстронг.
11. Yamaha BMS
Стоимость $ 3 млн
Благодаря 1700-кубовому двигателю и уникальному дизайну, Yamaha BMS стоит 3 миллиона долларов. Но многие могут спросить: почему так дорого, ведь ничего необычного, кроме странного дизайна. А все просто - покрытие выполнено из 24-каратного золота, а сиденье обшито красным бархатом.
12. Hildebrand & Wolfmuller
Стоимость $ 3,5 млн
Первый мотоцикл в мире был выпущен на рынок между 1894 и 1897 годами. Если сейчас кто-то захочет подобную оригинальную модель, то ему придется выложить более 3,5 миллионов долларов.
13. Ecosse Spirit
Стоимость $ 3,6 млн
Те, кому не нравится дизайн первого мотоцикла, могут наскрести на 100 тысяч больше и приобрести один из самых инновационных байков - Ecosse Spirit. Это легкий мотоцикл, который достигает максимальной скорости 370 км/ч.
14. 1949 E90 AJS Porcupine
Стоимость $ 7 млн
В 1949 году было выпущено всего четыре экземпляра E90 AJS Porcupine, и один из них помог Лесу Грэхэму выиграть чемпионат мира. Поскольку сейчас байк является невероятной редкостью, неудивительно, что он столько стоит.
15. Neiman Marcus Limited Edition Fighter
Стоимость $ 11 млн
Справедливости ради, стоит отметить, что первоначально данный байк был выставлен на торги по цене «всего» $ 110 000. Однако, никто не ожидал, что Neiman Marcus Limited Edition Fighter в итоге будет продан с аукциона за 11 миллионов долларов.
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