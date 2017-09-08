15 самых дорогих мотоциклов, от одного вида которых захватывает дух

Эти мотоциклы - особая каста. Они только для настоящих ценителей.

Все мотоциклы, собранный в этом обзоре, совершенно разные - от технических характеристик и до дизайна. Но всё же есть один момент, который их объединяет - заоблачная цена этих "железные коней". Они стоят столько, что простой смертный мог бы купить за эти деньги несколько автомобилей. Но эти мотоциклы - особая каста. Они только для настоящих ценителей. Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru





1. Suter MMX 500





Стоимость $ 118 565



Было построено всего 99 экземпляров Suter MMX 500, это и объясняет их высокую цену в размере 118 565 долларов. Тем не менее эта реплика V4 Grand Prix, безусловно, выглядит просто потрясающе, что явно оценит любой фанат мотоспорта.

2. NCR MH TT (Mike Hailwood)





Стоимость $ 130 000

NCR MH TT (Mike Hailwood) - это очередной спортивный байк, выпущенный ограниченным тиражом. Он был посвящен победе Майка Хейлвуда в гонке на острове Мэн в 1978 году. Стоит подобное 130 000 долларов.

3. NCR Leggera 1200 Titanium Special



Стоимость $ 150 000

Легкий и юркий мотоцикл NCR Leggera 1200 Titanium Special имеет двигатель объемом 1078 кубиков. Он был построен полностью из титана и углеродного волокна.

4. Icon Sheene



Стоимость $ 172 000



Оснащенный четырехцилиндровым двигателем Suzuki с турбонаддувом Icon Sheene был выпущен в честь легенды мотогонок Барри Шейна. Благодаря его уникальному дизайну и ручной сборке байк продается по цене 172 000 долларов.

5. MTT Turbine Streetfighter



Стоимость $ 175 000

Компания МТТ уже давно считается одним из самых опытных профессионалов в отрасли турбированных двигателей и спортивных байков. Она создала мощный (420 лошадиных сил) и необычный на вид мотоцикл MTT Turbine Streetfighter.

6. Honda 2RC13V-S



Стоимость $ 184 000

Хотя высокая цена в 184 000 долларов может отпугнуть даже самых профессиональных и богатых мотолюбителей, специалисты дали высочайшие оценки Honda 2RC13V-S, заявив, что данный байк стоит своих денег.

7. NCR Macchia Nera



Стоимость $ 225 000

Приводимый в действие двигателем Ducati 998R, мотоцикл NCR Macchia Nera весит всего 135 килограммов и стоит 225 000 долларов. А еще он может похвастаться программируемой электронной ступенчатой трансмиссией.

8. Ecosse Moto Works Founder`s Edition Titanium XX



