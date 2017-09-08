Когда возникают налоги при продаже имущества?

В повседневной жизни по мере необходимости граждане приобретают, продают свое имущество.

Однако не все знают, что у них в некоторых случаях возникает налоговое обязательство по сдаче налоговой отчетности и уплате соответствующих налогов.

Департамент государственных доходов по городу Алматы в связи с часто задаваемыми вопросами касательно возникновения налоговых обязательств при реализации имущества, сообщает следующее.

К имущественному доходу, подлежащему налогообложению, относится доход от прироста стоимости при реализации жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, земельных участков, предоставленных для ИЖС, дачного строительства, ЛПХ, садоводства и под гараж, находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности, а также нежилых помещений и земельных участков с другими целевыми назначениями вне зависимости от периода владения.

При рассмотрении имущественного дохода берется во внимание имущество, находящееся на праве собственности менее одного года. Важным моментом является то, что датой возникновения права собственности является дата регистрации в уполномоченном органе, т.е. в органах юстиции.

Доход от прироста стоимости облагается по ставке 10%, а декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) представляется в органы государственных доходов по месту жительства не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом в котором получен доход (на бумажном носителе либо в электронном виде).

Таким образом, надо помнить, что если при продаже имущества, находящегося на праве собственности менее одного года, имеется доход от прироста стоимости, то необходимо самостоятельно в установленный срок представить декларацию и своевременно уплатить индивидуальный подоходный налог.