С российского чемпиона Сочи-2014 сняли обвинения в допинге

Судьи сочли россиян невиновными и постановили, что данные из доклада Макларена не могут быть достаточными основаниями для дисквалификации спортсменов.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил временное отстранение с олимпийского чемпиона Сочи-2014 Александра Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова. Об этом сообщает ТАСС





Судьи сочли россиян невиновными и постановили, что данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена не могут быть достаточными основаниями для дисквалификации спортсменов.





Они смогут участвовать в международных соревнованиях с 1 ноября 2017 года.





25 января сообщалось, что допинг-пробы Легкова, взятые во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия.





23 декабря 2016 года стало известно, что Легков, а также другие российские лыжники — Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов — временно отстранены от участия в соревнованиях. Их заподозрили в манипуляции со своими допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи.





Фото: Александр Вильф / РИА Новости



