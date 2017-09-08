Ремонтные работы на улице Фурманова в Алматы завершены, проезд открыт
8 сентября 2017, 12:42
Подача горячей воды для жителей близлежащих районов будет восстановлена к вечеру, примерно к 20.00 часам.
Участок дороги по улице Фурманова, где шли аварийные работы, открыт для проезда автотранспорта, сообщает Zakon.kz.
Напомним, сегодня утром, 8 сентября, многие алматинцы стали "заложниками" экстренных работ по замене труб теплотрассы. Из-за экстренного ремонта теплосетей был перекрыт участок центральной дороги города и алматинцы простояли в пробке.
Участок по улице Фурманова, от проспекта Аль-Фараби до улицы Жолдасбекова, был перекрыт еще с ночи. С утра было затруднено движение по проспекту Аль-Фараби, а также по улице Сатпаева.
Как пояснил представитель предприятий энергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, ремонт экстренный - по устранению прорыва тепломагистрали. Труба диаметром 800 мм., на которой произошел порыв, эксплуатировалась с 1985 года. Дефекты, которые увидели инженеры, не подлежат восстановлению. Понадобилось в экстренном порядке менять трубу.
Подача горячей воды для жителей близлежащих районов и восточной стороны пр.Достык будет восстановлена к вечеру, примерно к 20.00 часам.
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