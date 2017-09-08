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"Уятмен" накрыл платком прославившуюся стелу в Алматы

8 сентября 2017, 13:35

По всей вероятности, автор рисунка хотел изобразить кобыз или торсык (сосуд для кумыса), однако пользователи Сети увидели в нем другой предмет.

Казнет обсуждает "двусмысленный" рисунок на стеле в Алматы, расположенной на пересечении улиц Гоголя и Байтурсынова, передает Zakon.kz.

На изображенном рисунке мужчина держит казахский мужской головной убор. Также изображена юрта. По всей вероятности, автор рисунка хотел изобразить кобыз или торсык (сосуд для кумыса), однако пользователи Сети увидели в нем другой предмет.

Позже появились фотографии, где часть рисунка была занавешена.



"Если бы не Астана, если бы не Уятмэн, то наша любимая, но погрязшая в стройке и нескончаемом ремонте дорог Алматушечка, еще бы утонула в разврате и "высокой" культуре. Он прилетел. Прилетел ночью, когда все спали и прикрыл нескончаемой у него антиаморальной материей всю эту стыдобищщу! Спасибо тебе, о Уятмэн!", - написал Мансур Мулдакулов.



На данный момент часть рисунка закрашена.

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