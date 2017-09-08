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Авторы учебника с Кукусей и Бутявкой выступили в свою защиту

8 сентября 2017, 14:24

Сказка "И-пызява" вырабатывает филологическую проницательность и помогает при изучении иностранных языков, утверждают эксперты.

Авторы казахстанского учебника по русскому языку с заданиями про сказку "И-пызява" выступили в свою защиту. По мнению генерального директора издательства "Мектеп" Ерлана Сатыбалдиева, книга вырабатывает у школьников филологическую проницательность.

"Такие упражнения нужны для того, чтобы ребенок понял, как функционирует язык. В тексте есть корни, окончания и суффиксы, есть союзы. Не зная точного значения, мы разгадываем его содержание. Этим упражнением вырабатывается явление – филологическая проницательность", — прокомментировал на пресс-конференции в Астане Ерлан Сатыбалдиев.

В начале учебного года родители казахстанских школьников возмутились обновленным содержанием учебника русского языка для седьмого класса. Волну негодования вызвали задания с лингвистической сказкой российского литератора Людмилы Петрушевской. По словам же Ерлана Сатыбалдиева, полученные навыки при разборе бессмысленного текста про Кукусю, Бутявку и Калушу понадобятся при изучении иностранных языков.

Родители школьников также возмутились наличием в учебниках тем, касающихся генетически модифицированных организмов, влияния ландшафта на национальный характер, высказав мнение, что они не имеют отношения к русскому языку.

"Программа построена на интегративном принципе. Мы изучаем язык на соединении текстов из разных тем. Не секрет, что русский язык – это средство получения знания по другим предметам. Мы живем в языке и существуем в языке. Грамматический материал изучаем на основе этих тем", — прокомментировала автор учебника по русскому языку для седьмого класса Зинаида Сабитова.

Новые базовые учебники были внедрены в Казахстане в 2016 году для учеников первого класса. В 2017 году книги с обновленным содержанием внедряются для второклашек, учащихся пятых и седьмых классов. Ранее они были протестированы в Назарбаев интеллектуальных школах в течение пяти лет.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: cito.ru.

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