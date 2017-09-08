Модернизация уголовного процесса – путь к усилению защиты прав граждан

В статье 1 Конституции Республики Казахстан наша страна утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. В реализации данной конституционной нормы особая роль отводится судебной системе Казахстана. Именно поэтому демократические процессы, происходящие в государстве и обществе, требуют постоянного перехода судебной системы на качественно новый уровень своей деятельности.





Сегодня судебная система нашей страны развивается очень активно и последовательно. В стране проводятся реформы, направленные на ее улучшение и повышение качества отправления правосудия. Перспективы развития правосудия Казахстана напрямую связаны с программными установками Главы государства.





На сегодняшний день ежедневным трудом судейского корпуса успешно воплощаются в жизнь задачи, поставленные главой государства в рамках Плана Нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ по вхождению Казахстана в 30-ку развитых государств мира.





В рамках исполнения поручений главы государства проделана большая работа по модернизации уголовного законодательства и совершенствованию правоприменительных, организационно-кадровых, материально-технических и других составляющих деятельности судебной системы страны.





Дальнейшим этапом совершенствования системы правосудия является проводимая в настоящее время реформа по повышению уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности.





Новый этап модернизации ориентирован на соответствие международным стандартам в сфере уголовного преследования.

Для выработки эффективных подходов к уголовному судопроизводству в республике создана Межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли первые руководители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, правоохранительных и специальных органов.





В целях улучшения рейтинга Казахстана в индексе верховенства права в уголовном правосудии, членами рабочей группы детально изучен зарубежный опыт таких стран, как ФРГ, Великобритания, Эстония и Грузия. По результатам рассмотрения международного законодательства, рекомендаций зарубежных экспертов и действующей практики рабочей группой выработаны соответствующие меры по совершенствованию уголовного процесса по пяти ключевым направлениям. Именно они легли в основу проекта закона «О совершенствовании уголовного процесса в Республике Казахстан».





Одним из ключевых направлений реформирования уголовного процесса призвано стать повышение уровня защиты прав и свобод человека в уголовном процессе. В данном аспекте предлагается учесть суровость такой меры пресечения, как содержание под стражей.

Целесообразным видится придать данной мере исключительный характер и применять лишь тогда, когда другие меры пресечения использовать невозможно.

Важным фактором должна являться ее соразмерность высокой общественной опасности совершенного преступления. При этом по преступлениям, по которым объектом посягательств являются сфера экономической деятельности, применение содержания под стражей является нецелесообразным. Данное ограничение не должно распространяться на преступления, совершаемые преступными группами и преступными сообществами, и другие исключительные случаи.





Другим, приоритетным направлением является вопрос ограничения свободы человека, поскольку является одним из серьезных вмешательств в его конституционные права.

В соответствии с Конституцией, сегодня человека можно задержать без санкции суда на 72 часа. Вместе с тем, не смотря на значительное совершенствование способов и методов собирания доказательств, указанное время задержания не пересматривалось в законодательстве с 1959 года. В этой связи предусматривается сокращение срока доставления человека к судье для проверки законности его задержания и решения вопроса о применении к нему меры пресечения.

Оптимальным решением вопроса стало доставление в течение 48-ми часов, с использованием оставшегося до истечения 72-х часового предусмотренного срока для судебных процедур, в т.ч. связанных с проверкой обоснованности подозрения и возможностью немедленного освобождения задержанного из-под стражи при отказе судьи в даче санкции. Только в исключительных случаях, перечень которых должен быть законодательно ограничен, доставление к следственному судье может превышать 48 часов.





Сокращение срока задержания во многом продиктовано необходимостью усовершенствования порядка ограничения основных прав человека и приближения его к лучшим мировым практикам. Такой подход в значительной мере позволит снизить риски использования задержания как средства давления и принуждения для сбора доказательств, подкрепляющих обвинение.





В рамках модернизации уголовного процесса также прорабатывается вопрос обязательного уведомления лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действий органами досудебного расследования с учетом германского опыта. Суть заключается в том, что каким бы ни был исход расследования, гражданину в обязательном порядке сообщают о негласных мероприятиях, проведенных в отношении него в процессе расследования.

Прежде всего, данное новшество будет способствовать обеспечению права граждан обжаловать обоснованность подобных действий в случае причинения вреда, с другой стороны позволит исключить практику сбора правоохранительными органами материалов, выходящих за пределы расследуемого деяния.

В свете обеспечения верховенства права особую актуальность приобретают вопросы повышения состязательности уголовного процесса. В частности в сфере расширения процессуальных возможностей адвокатов. Сегодня перечень полномочий адвокатов не позволяет им в полной мере качественно представлять интересы их подзащитных.





С учетом приоритетности вопроса реализации принципа состязательности, предусматриваются механизмы по наделению адвокатов расширенными правами по сбору доказательств, в том числе созданию условий непосредственного обращения в суд с ходатайством о производстве необходимых следственных действий. Таким образом, адвокат как сторона обвинения не будет зависеть от лица, осуществляющего досудебное производство при инициировании проведения определенных следственных действий, которые, по его мнению, являются необходимыми.





В тоже время для предотвращения вторжения в частную жизнь граждан и ущемления их конституционных прав, прорабатывается вопрос о закреплении перечня недопустимых для адвокатов действий по сбору доказательств.





Очередным шагом по обеспечению баланса между обвинением и защитой в судах, призвана стать передача в компетенцию суда санкционирования негласных следственных действий и принудительного освидетельствования. Так, в рамках реализации Плана Нации «100 конкретных шагов», в разрабатываемом проекте закона предусматривается дальнейшее расширение судебного контроля над досудебной стадией.





В данном контексте актуализирован вопрос о передаче от прокуратуры суду полномочий по санкционированию залога и таких следственных действий, как получение образцов и освидетельствование. Вместе с тем, требует дополнительной проработки вопрос четкого распределения функций между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом.

Сегодня прокурор и судья могут санкционировать залог и принудительное получение образцов. Органы расследования и прокуратура могут составлять обвинительный акт и прекращать уголовное дело. Исключение дублирования указанных полномочий позволит четко разграничить и персонализировать ответственность. Предлагается полномочия по санкционированию залога и принудительного получения образцов передать исключительно суду, а правом составления обвинительного акта и прекращения уголовного дела, где есть подозреваемые лица, наделить исключительно прокурора. Исключение дублирования позволит более четко разграничить и персонализировать сферу ответственности органов расследования и прокуратуры.





Еще одно направление реформы – упрощение производства по уголовным проступкам, очевидным и незначительным преступлениям, включая введение приказного производства. Основная его цель – искоренение необоснованной усложненности и заволокиченности уголовного судопроизводства по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести.

На сегодняшний день производство по малозначительным уголовным правонарушениям в нашей стране на всех стадиях во многом является аналогичным полноценному уголовному судопроизводству по сложным делам. Тем не менее, европейская практика показывает возможность введения в уголовный процесс приказного производства, без ущерба правам лиц, вовлеченных в уголовный процесс.





Необходимо отметить, что принимаемые меры по дальнейшему реформированию уголовного процесса и совершенствованию правосудия позволят повысить прозрачность и усилить правозащитный механизм в уголовном судопроизводстве. За счет этого в Казахстане будет сформирована своя уникальная казахстанская модель уголовного процесса, основанная на высоких правозащитных стандартах.





Жанна Волкова, судья Верховного Суда РК











