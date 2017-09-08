В ЮКО на заводе «Химфарм» запущен новый цех по производству 200 млн таблеток в год

Проект нового цеха мощностью 200 миллионов таблеток в год реализован при поддержке группы специалистов Polpharma (польфарма).

Сегодня в АО «Химфарм» запущен новый цех по выпуску твердых пероральных лекарственных средств. Проект нового цеха мощностью 200 миллионов таблеток в год реализован при поддержке группы специалистов Polpharma (польфарма).

В торжественной церемонии открытия цеха, посвященной 135-летию завода SANTO, приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК Сапарбек Туякбаев, вице-министр Министерства экономического развития Польши Тадеуш Костинский, председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, а также главные акционеры и партнеры компании SANTO и представители СМИ.





На мероприятии с поздравительной речью выступил аким области Ж. Туймебаев, который поздравил руководство и работников завода с двойным праздником.

«Сегодня мы присутствуем на открытии нового цеха по выпуску твердых лекарственных форм АО «Химфарм». Основанное в 1882 году АО «Химфарм» – одно из старейших фармацевтических предприятий в республике. Сегодня этому предприятию исполняется 135 лет. С августа 2011 года акционером предприятия стала европейская группа компаний «Polpharmagroup». В свою очередь, коллективу завода желаю больших успехов в работе, удачи во всех начинаниях и дальнейшего процветания», - сказал Ж. Туймебаев.





Отметим, что компания «Польфарма» для обновления и производства новых видов фармпродукции инвестировала в АО «Химфарм» более 100 млн долларов США. В настоящее время компания занимает ведущее место среди локальных производителей лекарственных средств и охватывает свыше 40 процентов объема рынка отечественных препаратов и 4 процента объема общего рынка лекарственных средств Республики Казахстан.





Новый цех создан в соответствии с требованиями GMP к производству фармацевтической продукции. Цех по производству твердых лекарственных средств оснащен современным оборудованием. Сейчас здесь трудятся 72 человек, которые были специально обучены на лучших производственных площадках группы Polpharma. Стоимость производства, которое является важной частью инвестиционного проекта в Шымкенте, составляет 16,5 млн долларов США.





Вместе с тем, благодаря поддержке Правительства РК и акимата Южно-Казахстанской области SANTO имеет гарантированный объем закупок своих препаратов.

«Сегодня мы запускаем новое производство твердых пероральных лекарственных средств. Это уже третий с 2011 года новый цех на нашем заводе, построенный в соответствии с международным стандартом качества GMP. Наша компания движется вперед к намеченной цели – построению инновационной фармацевтической отрасли в Казахстане. Наши лекарства эффективно используются в амбулаторных и стационарных лечебных учреждениях Казахстана, и соседних странах. Мы гордимся, что успешно завершен еще один проект по стабильному и прорывному развитию SANTO», - сказал генеральный директор компании Ижи Урбанец.





Стоит отметить, что ассортимент выпускаемой продукции завода «Химфарм» состоит из более, чем 200 наименований генерических и оригинальных лекарственных препаратов в 12 фармакологических групп. 90% продукции компания поставляет на внутренний рынок, 10% экспортирует в 5 стран: Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия и Туркменистан.

Напомним, в 2016 году товарооборот между Республикой Польша и ЮКО составил 13,3 млн долл. США, а с начала текущего года - 8,5 млн долл. США.





Пресс-служба акима ЮКО, автор фотографий - Самат Мырзалиев