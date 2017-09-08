Сын Виктора Цоя выпустил дебютный мини-альбом

Единственный ребенок лидера группы "Кино" долгое время сторонился музыки. В 16 лет он уехал в Москву, где занимался веб-дизайном и художественным оформлением обложек альбомов. А чтобы быть в стороне от расспросов журналистов, даже взял фамилию-псевдоним Молчанов. Но, видимо, отцовские гены со временем стали проявляться все больше. И Александр Цой тоже освоил гитару, играл на ней в локальной группе Para Bellum. А вот теперь представил уже свой собственный проект "Ронин" и дебютный мини-альбом "Опора", пишет РГ.

Релиз "Опоры" состоялся в начале сентября. В него вошло 5 песен. А премьера первой из них - "Шёпот" прошла еще 3 августа. Очевидно, почувствовав благожелательный прием аудитории, уже 32-летний Александр Цой, и решился на выпуск "Опоры".

Мини-альбом и вправду захватывает внимание слушателей уже с первых тактов. Сам Александр (которому знаменитый отец посвятил на альбоме "Кино" 1985 года "Это не любовь" песню "Саша" - со словами "Саша очень любит книги про героев и про месть / Саша хочет стать героем, а он такой и есть…") теперь рассказывает, что долгое время не решался начать петь. Судя по дебютному мини-альбому, делал он это напрасно: у Александра Цоя тоже низкий, чуть глуховатый, полный внутренней сдержанной энергии, обветренный питерскими ветрами с Финского залива голос. Про такие еще говорят: дружеский, участливый, согревающий…

И пять его песен тоже очень хороши. Но если для "Кино" были более привычны партии резкой, ершистой, напористой или тревожно-печальной лидер-гитары, то у "Ронина" - лидер-гитара обычно использует больше примочек, искажений звука, овердабов, чаще встречается и реверберация. И саунд в целом более плотный.

Впечатляют и перегруженные, в духе конца 90-х гитары в треках "Горсть" и "Оплот"… Вряд ли эти песни станут такими же всенародными хитами, как песни группы "Кино". Для этого им, может, не хватает той неприкаянности, романтико-героической патетичности, самоотверженности и внутренней гордости, да и мелодической и аранжировочной выверенности, а при этом и простоты, которые отличали группу "Кино"…

Но Александр Викторович Цой - абсолютно другой. Продемонстрировавший своей первой "Опорой", что он музыкант самостоятельный, мыслящий и харизматичный. Впитавший от своего отца чувство независимости, тягу к творческому поиску и нонконформизму. А в плане гитарной игры пошедший даже дальше, ведь этот инструмент и дозированное использование электроники предоставляют Цою-младшему еще больше эмоциональных и драматических возможностей, столь экспрессивно и хлестко раскрашивающих музыкальную палитру его пяти новых песен.

Но признайтесь, ведь вы могли бы представить, что ключевые, по-видимому, строчки этого альбома - "Ты всегда со мной, я всегда один" (из песни "Пыль") мог бы написать и сам легендарный лидер группы "Кино"?!