Бывшая жена Тимати восхитилась красотой Алматы

Бывшая возлюбленная российского рэпера Тимати, модель и вторая вице-мисс Россия Алена Шишкова приехала в Алматы. Девушка публикует в соцсети Instagram фото южной столицы и восхищается красотой гор, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, селебрити прокомментировала слухи об отношениях с 19-летним Валерием, якобы сыном влиятельного бизнесмена. По сообщениям источников, Алена и Валера долгое время дружили, но затем поняли, что их связывает нечто большее. «Желтая пресса раздувает очередной „мыльный пузырь“ про мой новый „любовный роман“. Приеду, непременно прочитаю все его версии — люблю узнавать новости о себе из „самых надежных источников“.

Блогеры в комментариях призвали Алену саму рассказывать, что происходит в ее личной жизни, чтобы избежать таких догадок. Шишкова предпочла не обращать внимание на такие просьбы подписчиков.