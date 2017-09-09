Казахстанский миллиардер зарегистрировался в Узбекистане

Фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.

В Узбекистане зарегистрировано представительство Международного фонда Патоха Шодиева - олигарха и миллиардера, которого в прессе называют то казахстанским, то российским, то узбекским бизнесменом. Об этом сообщает Uzdaily.uz





По данным министерства юстиции Узбекистана, фонд будет поддерживать проекты в сфере науки, медицины, культуры и образования. Ожидается, что фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.





В Узбекистане, ожидается, что Фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.

Кейт Элизабет Магуайр назначена главой Представительства фонда Фаттоха Шодиева в Узбекистане.

Фаттох Шодиев является уроженцем Узбекистана. Сейчас он является гражданином Бельгии.





С партнерами по бизнесу Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым стал сооснователем и совладельцем Eurasian National Resources Corporation (ENRC), одной из ведущих в мире диверсифицированных групп в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с полностью интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Основная часть активов группы находится в Казахстане.



