Казахстанский миллиардер зарегистрировался в Узбекистане
9 сентября 2017, 06:56
Фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.
В Узбекистане зарегистрировано представительство Международного фонда Патоха Шодиева - олигарха и миллиардера, которого в прессе называют то казахстанским, то российским, то узбекским бизнесменом. Об этом сообщает Uzdaily.uz.
По данным министерства юстиции Узбекистана, фонд будет поддерживать проекты в сфере науки, медицины, культуры и образования. Ожидается, что фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.
В Узбекистане, ожидается, что Фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.
Кейт Элизабет Магуайр назначена главой Представительства фонда Фаттоха Шодиева в Узбекистане.
Фаттох Шодиев является уроженцем Узбекистана. Сейчас он является гражданином Бельгии.
С партнерами по бизнесу Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым стал сооснователем и совладельцем Eurasian National Resources Corporation (ENRC), одной из ведущих в мире диверсифицированных групп в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с полностью интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Основная часть активов группы находится в Казахстане.
Фото: UzReport.news
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