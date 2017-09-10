На Иртышской шахте от удара током умер электрослесарь
Компания KAZ MINERALS сообщила о несчастном случае.
9 сентября около 15:00 часов в результате поражения током скончался электрослесарь Иртышской шахты. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Группу KAZ Minerals.
Обстоятельства происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического инцидента.
Руководство и коллектив компании приносят соболезнования родным и близким погибшего.
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