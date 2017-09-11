Папа Римский пострадал при резком торможении папамобиля в Колумбии

Ему была оказана медицинская помощь.

Папа Римский Франциск получил травму в результате резкого торможения папамобиля в ходе визита в Колумбию, передает RT





Как сообщает La Repubblica, инцидент произошёл в центре города Картахена, когда папамобиль проезжал мимо верующих, собравшихся поприветствовать главу католической церкви.





Из-за резкого торможения машины, к которому пришлось прибегнуть ввиду образовавшейся толпы, понтифик ударился лицом и рассёк левую бровь, а также получил синяк под левым глазом.





Отмечается, что ему была оказана медицинская помощь.



