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Папа Римский пострадал при резком торможении папамобиля в Колумбии

11 сентября 2017, 08:47

Ему была оказана медицинская помощь.

Папа Римский Франциск получил травму в результате резкого торможения папамобиля в ходе визита в Колумбию, передает RT.

Как сообщает La Repubblica, инцидент произошёл в центре города Картахена, когда папамобиль проезжал мимо верующих, собравшихся поприветствовать главу католической церкви.

Из-за резкого торможения машины, к которому пришлось прибегнуть ввиду образовавшейся толпы, понтифик ударился лицом и рассёк левую бровь, а также получил синяк под левым глазом.

Отмечается, что ему была оказана медицинская помощь.

Фото: Univision

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