Папа Римский пострадал при резком торможении папамобиля в Колумбии
11 сентября 2017, 08:47
Ему была оказана медицинская помощь.
Папа Римский Франциск получил травму в результате резкого торможения папамобиля в ходе визита в Колумбию, передает RT.
Как сообщает La Repubblica, инцидент произошёл в центре города Картахена, когда папамобиль проезжал мимо верующих, собравшихся поприветствовать главу католической церкви.
Из-за резкого торможения машины, к которому пришлось прибегнуть ввиду образовавшейся толпы, понтифик ударился лицом и рассёк левую бровь, а также получил синяк под левым глазом.
Отмечается, что ему была оказана медицинская помощь.
Фото: Univision
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