Реконструированные котельные в Алматы позволят сэкономить 45 млн тенге
11 сентября 2017, 11:57
Общая стоимость реконструкции котельных «Спасская» и «Каменское плато» составила 24,5 млн. тенге.
Завершение реконструкции 2-х локальных котельных в Медеуском и Турскибском районах Алматы позволит сэкономить ежегодно порядка 45 млн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление энергетики и коммунального хозяйства города.
«Суммарный экономический эффект от переведенных в нынешнем году на природный газ котельных «Спасская» и санатория «Каменское плато», составит порядка 45 млн. тенге в год», – сообщил и.о. генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» Суиндык Ахметов.
Он уточнил, что модернизация котельной «Спасская», обеспечивающей теплом и горячей водой 9 пятиэтажек в Турксибском районе, сэкономит для предприятия более 38,6 млн. тенге, а котельной «Каменское плато» – более 5,8 млн. тенге.
При этом объем выбросов вредных веществ в атмосферу города сократиться более чем в 2 раза.
С. Ахметов добавил, что использование природного газа даст возможность предприятию повысить надежность их работы, а также снизить себестоимость производимой ими тепловой энергии, в том числе за счет исключения транспортных расходов на перевозку мазута и дизельного топлива, и другие преимущества.
«В частности, по котельной санатория «Каменское плато» за многие годы снята проблема доставки мазута в зимнее время, связанная с трудностями его доставки в условиях горной местности», – пояснил глава предприятия.
Также решена задача увеличения КПД технического оборудования, действующего на источниках теплоэнергии.
«Из-за того, что в котельных отсутствует оборудование для выработки пара, разогрев мазута осуществляется водяным теплоносителем. При этом температура мазута, подаваемого на сжигание, находится в пределах 60-70º С, при оптимальной равной 90º С», – заметил он.
Фото с сайта etrub.ru
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