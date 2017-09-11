Несмотря на семейную трагедию, рэпер MiyaGI даст концерт в Караганде

В Центре бокса имени С.Сапиева, где 23 сентября должен был состояться большой концерт дуэта из Владикавказа MiyaGI & Эндшпиль, сообщили, что концерт отменен не был, пишет пишет eKaraganda





Организаторы перенесли выступление, но на какую дату, пока не известно.





Напомним , 7 сентября в семье рэпера Азамата Кудзаева, который выступает под творческим псевдонимом MiyaGi, произошла страшная трагедия. Скончался полуторагодовалый сын певца. Малыш выпал из окна девятого этажа. Ребенок скончался от полученных травм. Трагедия случилась в Москве.





В Центре бокса сказали, что концерт все-таки состоится. Но люди, которые не могут по каким-либо причинам ждать, имеют возможность сдать приобретенные билеты, если покупали их здесь.



