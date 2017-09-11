Несмотря на семейную трагедию, рэпер MiyaGI даст концерт в Караганде
11 сентября 2017, 13:45
7 сентября полуторагодовалый сын певца выпал из окна и скончался.
В Центре бокса имени С.Сапиева, где 23 сентября должен был состояться большой концерт дуэта из Владикавказа MiyaGI & Эндшпиль, сообщили, что концерт отменен не был, пишет eKaraganda.
Организаторы перенесли выступление, но на какую дату, пока не известно.
Напомним, 7 сентября в семье рэпера Азамата Кудзаева, который выступает под творческим псевдонимом MiyaGi, произошла страшная трагедия. Скончался полуторагодовалый сын певца. Малыш выпал из окна девятого этажа. Ребенок скончался от полученных травм. Трагедия случилась в Москве.
В Центре бокса сказали, что концерт все-таки состоится. Но люди, которые не могут по каким-либо причинам ждать, имеют возможность сдать приобретенные билеты, если покупали их здесь.
Фото: svcomercio.info.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877335-c58837cb2193abbee223a3809986c05f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...