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Несмотря на семейную трагедию, рэпер MiyaGI даст концерт в Караганде

11 сентября 2017, 13:45

7 сентября полуторагодовалый сын певца выпал из окна и скончался.

В Центре бокса имени С.Сапиева, где 23 сентября должен был состояться большой концерт дуэта из Владикавказа MiyaGI & Эндшпиль, сообщили, что концерт отменен не был, пишет eKaraganda.

Организаторы перенесли выступление, но на какую дату, пока не известно.

Напомним, 7 сентября в семье рэпера Азамата Кудзаева, который выступает под творческим псевдонимом MiyaGi, произошла страшная трагедия. Скончался полуторагодовалый сын певца. Малыш выпал из окна девятого этажа. Ребенок скончался от полученных травм. Трагедия случилась в Москве.

В Центре бокса сказали, что концерт все-таки состоится. Но люди, которые не могут по каким-либо причинам ждать, имеют возможность сдать приобретенные билеты, если покупали их здесь.

Фото: svcomercio.info.

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