ОСМС дает экономию «карманных» расходов граждан на медуслуги

Максимальная сумма взносов на 1 человека составляет 44 тыс. в год.

За эти средства гражданин получает возможность при необходимости ходить на приемы к врачам, проходить диагностику, получать лечение в стационарах и амбулаторно, восстановительную и реабилитационную помощь.





Система обязательного медицинского страхования начала работать с 1 июля 2017 года, однако у населения до сих пор остаются вопросы о том, как эта система будет функционировать, чем она лучше предыдущей модели финансирования здравоохранения, как платить, что получают граждане с внедрением ОСМС и многое другое. Редакция Zakon.kz решила еще раз ответить, на самые распространенные из них.





Итак, вопрос первый – «Зачем казахстанцам дополнительный налог, если многие люди пользуются услугами частных клиник и проходят обследования и лечение за деньги?».





Ответ в министерстве здравоохранения на этот вопрос дают однозначный – «ОСМС сократит личные затраты граждан на медицинскую помощь».





Согласно последним данным Национальных счетов здравоохранения, расходы граждан составили 581 млрд тенге (в том числе расходы на добровольное медицинское страхование - 20,6 млрд тенге) или 39 % от совокупных расходов на систему здравоохранения. Страховка же позволит снизить эти затраты.





Посчитаем на примерах





Максимальная сумма взносов на 1 человека составляет в 2017 году 3668,85 тенге в месяц. При накоплении эта сумма составит 44 тыс. тенге в год. (72 тыс. в год в 2018 году). Между тем, лечение пневмонии обходится человеку в среднем в 100 тыс. тенге, физиологические неосложненные роды стоят 82 тыс. тенге, операция по аортокоронарному шунтированию - 1,8 млн тенге.





Таким образом, делая взнос в систему медицинского страхования, гражданин получает возможность за меньшие средства получить неограниченный по сумме пакет медицинских услуг.





Однако, для обеспечения финансовой устойчивости закуп медицинских услуг будет осуществляться строго в пределах прогнозируемых поступлений. Это позволяет реализовать установленный законом принцип сбалансированности поступлений и обязательств Фонда.





Татьяна Ковалева, Астана