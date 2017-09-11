Азамат Мусагалиев растрогал казахстанцев

Монолог КВНщика Азамата Мусагалиева расстрогал казахстанцев. В музыкальном номере Летнего кубка Мусагалиев заявил: "Хочу, чтобы кубок был у казахов", передает передает Zakon.kz





"Я знаю что это наш самый смешной номер, но если мы его покажем, мы выиграем. Ребята, ну как вы не понимаете, мы играем в Казахстане. Против казахов. Они еще ни разу не выигрывали, нам надо специально проиграть", - сказал Мусагалиев.





"Я просто хочу помочь своим. Я запутался. Когда я приезжаю из России в Казахстан, я здесь для них русский. А там, в России, я то бурят, то калмык, то якут, я хоть где-то вообще казах?! Вы понимаете, я и есть тот самый свой среди чужих и чужой среди своих. Давайте сдадим игру? Я просто хочу побыть немного настоящим казахом. Ничего не делать и оставаться красавчиком", - обратился к своей команде юморист.





В свою очередь они предложили ему сделать выбор.





"Ты сейчас можешь стать героем для 18 миллионов и предателем для 140. Решай, Казахстан или Россия?", - поинтересовались КВНщики.





"Так нельзя говорить. В детстве каждого ребенка спрашивают: "Ты кого любишь - маму или папу?". Это самый сложный вопрос для ребенка. Я так скажу - я свою маму очень люблю, но кровь во мне течет отцовская", - заявил Мусагалиев.





После эфира в соцсетях появились отзывы казахстанцев: "Как казах, ответственно заявляю ! - Выиграли Камызяки ! И вообще, я не хочу ничего решать, я просто хочу всегда оставаться красавчиком", "Азамат и Турсынбек это самые лучшие квн-щики", "Камызяки самые лучшие!Браво!﻿".





Напомним, ранее, после скандального видеоролика Азамат Мусагалиев подвергся сильной критике. После этого он ограничил возможность комментирования на своей странице в Facebook.