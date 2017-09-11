В Кызылорде 234 семьи отметили новоселье

Сегодня в Кызылорде ведется активное строительство, в том числе и жилищное.

234 кызылординских семей получили ключи от квартир в многоквартирном доме, новоселов поздравил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев , сообщает пресс-служба областного акима.

Глава региона пожелал новоселам успехов и благополучия.





«В преддверии Дня города мы сдаем очередной многоэтажный дом в новом жилом микрорайоне. Главной же новостью этого года для города стало начало застройки левобережной зоны Сырдарьи. Сегодня здесь идут строительные работы 18 многоэтажных домов, детского сада на 320 мест, Молодежного ресурсного центра, университетского кампуса "Болашак", Центра духовного возрождения, который строится по чертежам бывшего здания Казахского Центрального Исполнительного Комитета, здесь в 1925 году было принято историческое решение о переименовании этноса в "казахи". Все это стало возможным благодаря созидательной политике главы государства - Лидера нации Н.А.Назарбаева», - отметил аким области Крымбек Кушербаев, поздравляя жильцов с новосельем.





Новоселов поздравил и ветеран труда, Почетный гражданин города Кызылорда Жеткерген Оразбаев, он пожелал мира и процветания жильцам новостройки.





В свою очередь, свои слова благодарности выразила врач городской поликлиники № 3 Дана Есетова, она в числе новоселов.





«Сегодня в Кызылорде ведется активное строительство, в том числе и жилищное. Наша семья очень рада, что в стране есть такая государственная программа как «Нурлы жол», хочу выразить огромную благодарность Главе государства за разработку и принятие таких программ, и акиму области за их успешную реализацию», - сказала Дана Есетова.













Следует отметить, что за последние 4 года только в областном центре было построено 11 новых микрорайонов, за эти годы более 7 тысяч семей получили жилье. Объем строительных работ в регионе возрос в 3,5 раза, в областном центре – в 8 раз. С начала года в Кызылорде ведется строительство 61 многоквартирного дома, на сегодня сданы в эксплуатацию 23 дома. Остальные 38 планируется сдать до конца года.























