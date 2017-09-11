Названа причина массовой гибели рыбы в Аральском море

Массовый мор рыбы был зафиксирован в нижнем бьефе Кокаральской плотины в ночь с 7 на 8 августа.

Специалисты считают, что большой объем воды, поступившей в низовье реки Сырдарья, в том числе в Малый Арал, также мог стать причиной трагедии.





"Вследствие такого положения, сопровождавшегося жаркой погодой и снижением сброса воды, погибли 210 тонн рыбной молоди. По данному факту природоохранной прокуратурой Кызылординской области инициировано уголовное дело по статье 336 (нарушение правил охраны рыбных запасов) и по ч.2 статьи 371 (халатность) УК РК", — говорится в сообщении





Органом внутренних дел проводится досудебное расследование.





Фото: Устинка Live







