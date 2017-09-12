В Казахстане создадут всемирный центр по таянию ледников
12 сентября 2017, 09:39
Центр будет располагаться в Алматы.
В Алматы откроют всемирный центр по изучению таяния ледников, сообщил председатель комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан Болатбек Абдрасилов в ходе заключительной сессии первого саммита ОИС по науке и технологиям, передает корреспондент BNews.kz.
«Решением ЮНЕСКО в Казахстане создается всемирный центр категории 2. Он будет функционировать под Алматой, который будет заниматься изучением таянием ледников и водными проблемами», - заявил он.
Как подчеркнул спикер, было бы интересно объединить усилия отечественных ученых в вопросе изменения климата.
«В Казахстане активно идут исследования в области создания новых материалов. У нас работает космическая программа, мы запускаем спутники, создали новую технологию, новые материалы, в том числе для медицины, что является перспективным направлением для ученых, чтобы продвигаться вперед», - добавил Б.Абдрасилов.
Отметим, что в Астане завершился саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. В форуме приняли участие около 80 делегаций государств-членов организации, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.
Мероприятие призвано укрепить сотрудничество в области науки, технологий, инноваций и модернизации. Форум состоял из четырех рабочих сессий: «Растущее влияние науки на жизнь общества в XXI веке», «Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого развития», «Конкуренция и инновации в современной экономике» и «Развитие сотрудничества в области науки и технологий».
Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году и в настоящее время объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 млрд человек. Казахстан стал полноправным членом ОИС в 1995 году.
Фото с сайта elementy.ru
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