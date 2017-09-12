В Казахстане создадут всемирный центр по таянию ледников

В Алматы откроют всемирный центр по изучению таяния ледников, сообщил председатель комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан Болатбек Абдрасилов в ходе заключительной сессии первого саммита ОИС по науке и технологиям,

«Решением ЮНЕСКО в Казахстане создается всемирный центр категории 2. Он будет функционировать под Алматой, который будет заниматься изучением таянием ледников и водными проблемами», - заявил он.

Как подчеркнул спикер, было бы интересно объединить усилия отечественных ученых в вопросе изменения климата.





«В Казахстане активно идут исследования в области создания новых материалов. У нас работает космическая программа, мы запускаем спутники, создали новую технологию, новые материалы, в том числе для медицины, что является перспективным направлением для ученых, чтобы продвигаться вперед», - добавил Б.Абдрасилов.

Отметим, что в Астане завершился саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. В форуме приняли участие около 80 делегаций государств-членов организации, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.





Мероприятие призвано укрепить сотрудничество в области науки, технологий, инноваций и модернизации. Форум состоял из четырех рабочих сессий: «Растущее влияние науки на жизнь общества в XXI веке», «Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого развития», «Конкуренция и инновации в современной экономике» и «Развитие сотрудничества в области науки и технологий».





Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году и в настоящее время объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 млрд человек. Казахстан стал полноправным членом ОИС в 1995 году.