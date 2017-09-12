Свадебные понты в Кордае

Жители Кордая в своих свадебных выкрутасах не отстают от Алматы или Астаны, и, если устраивают торжества, то так, чтобы их заметили все, в том числе и участники дорожного движения.





В редакцию Zakon.kz прислали видео одной такой свадьбы.





На записи четыре белых автомобиля марки Mercedes выстроились во всю ширину дороги, и выписывают "пируэты", тем самым ограничивая движение для других водителей.





"В Кордае такой беспорядок. Свадьба у них, и плевать на других. Видео снято 22 августа", - сообщил нам автор ролика.









Стоит отметить, что это не первая такая свадьба в Кордае. В Интернете можно найти видео-ролик под названием "Самая шикарная свадьба в Кордае", снятый пару лет назад. На нем происходит аналогичная ситуация - несколько белых Mercedes растянулись на всю ширину дороги, а перед ними шагают счастливые молодожены. И, если бы не была известная дата создания этого видео, можно было бы подумать, что речь идет об одном и том же событии.



