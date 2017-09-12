Вооруженные Силы Республики Казахстан приведены в высшие степени боевой готовности
12 сентября 2017, 10:30
Целью данных мероприятий является проверка боеготовности войск и их способности в установленные сроки выполнить задачи по предназначению.
Сегодня в Вооруженных Силах Республики Казахстан начались оперативно-стратегические учения «Каратау-2017». По приказу Министра обороны генерал-полковника Сакена Жасузакова соединения и части всех видов Вооруженных Сил и родов войск приведены в высшие степени боевой готовности.
Целью данных мероприятий является проверка боеготовности войск и их способности в установленные сроки выполнить задачи по предназначению. В оперативно-стратегических учениях «Каратау-2017» задействованы соединения и части, дислоцированные в восточном, юго-восточном, южном и западном регионах. Всего в учениях принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, свыше 1500 единиц боевой техники, более 40 самолетов и вертолетов, а также корабли Военно-морских сил.
После приведения в боевую готовность органы военного управления получили учебно-боевые задачи и приступили к оперативной переброске подразделений в назначенные районы. При этом войскам предстоит действовать в незнакомых условиях. Замыслом учений предусмотрена сложная оперативно-тактическая обстановка, по которой командующим будет необходимо принять наиболее целесообразное решение, а частям и подразделениям умело противостоять условному противнику на поле боя.
В соответствии с приказом Министра обороны руководить проведением учений «Каратау-2017» поручено первому заместителю Министра обороны – начальнику Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанту Мурату Майкееву.
- Особенностями данных учений являются одновременное управление крупной группировкой войск на 4 направлениях, взаимодействие всех видов Вооруженных Сил, родов войск, частей боевого и материально-технического обеспечения, а также проверка возможностей сил и средств войсковой разведки, - отметил руководитель учения генерал-лейтенант Мурат Майкеев.
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