В Алматы поймали очередную квартирную мошенницу

Полиция Алматы разоблачила очередного любителя легкой наживы. Речь идет о 35-летней женщине, которую оперативники задержали едва ли не с поличным - в момент, кода она пыталась провернуть очередную аферу , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





34-летняя женщина, ссылаясь на то, что якобы имеет связи в ряде государственных органов, обещала своим «клиентам» за определенную плату в течение месяца помочь с получением квартиры по государственной программе. Деньги за эту услугу она брала сразу, но обещания не выполняла.





"Такие услуги не могут носить законного характера, поэтому большинство потерпевших не стали писать заявление в полицию. В настоящее время подозреваемая фигурирует в 5 аналогичных преступных эпизодах. Ее действия квалифицируются как мошенничество в крупном размере, совершенное путем злоупотреблением доверия. Общая сумма нанесенного гражданам материального ущерба составляет 8 миллионов тенге. Досудебное расследование осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 УК РК. На данный момент подозреваемая задержана и водворена в ИВС ДВД Алматы", - рассказал начальник УВД Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.





В связи с неоднократностью эпизодов, полицейские просят граждан, также ставших жертвами задержанной, обратиться в УВД Медеуского района по телефонам: 254-48-04; 254-48-09; 8-702-296-96-45; 8-707-258-03-06 и 8-702-258-03-06.