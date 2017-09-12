Кентауский трансформаторный завод произвел продукцию на сумму 12 млрд тенге

Единственное предприятие по производству трансформаторов в Казахстане из года в год наращивает свою мощность. К примеру, за 8 месяцев текущего года Кентауский трансформаторный завод произвел продукцию на сумму около 12 млрд тенге, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 50 процентов, передает пресс-служба акима ЮКО.





За этот период предприятие по производству электромоторов, генераторов и трансформаторов выпустило 10988 единиц продукции. Отметим, что 40% произведенной продукции предприятие экспортирует в Россию, Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан.





В числе основных потребителей продукции завода - АО «Казмунайгаз», АО «Казахстан Темир Жолы», АО «Казтрансойл» и страны Средней Азии.





Здесь постоянно в три смены работают 1011 городских жителей. Большинство рабочих составляет молодежь. Около 500 студентов колледжа, созданного на базе предприятия полностью изучают профессию по дуальной системе обучения. В результате чего повышается производительность работы и выпускается качественная продукция.





В приоритете руководства завода – оснащение новой техникой и выпуск новой продукции. На сегодня вся технология полностью обновлена. За 20 лет объем производства вырос в 20 раз.









Справка: Акционерное общество «Кентауский трансформаторный завод» известен как ведущий казахстанский производитель низковольтного и высоковольтного трансформаторного и электротехнического оборудования широкого применения, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор.





Оборудование с маркой «Кентауский трансформаторный завод» надежно работает на всей территории СНГ. За 60-летнюю историю завод освоил производство более чем 400 наименований продукции.Основными из них являются:





· Распределительные трансформаторы трехфазные масляные общего назначения:

- напряжением 6 и 10 кВ типа ТМ и ТМГ от 25 до 6300кВА; с боковым вводом, напряжением 6 и 10 кВ типа ТМЗ от 400 до 2500кВА; напряжением 15-20 кВ типа ТМ от 40 до 2500 кВА; переключаемые без возбуждения, напряжением 35 кВ типа ТМ от 100 до 2500кВА (с алюминиевыми и медными обмотками).





· Распределительные трансформаторы трехфазные масляные для общепромышленных нужд, а так же собственных нужд электростанции:

- на класс напряжения 35 кВ – ТМН до 6300 кВА, ТДН,ТДТН,ТДНС,ТРДН,ТРДНС до 80000 кВА включительно;

- на класс напряжения 110 кВ - ТМН до 6300 кВА, ТДН, ТДТН,ТРДН до 80000 кВА включительно;





· Распределительные трансформаторы масляные для электрификации ж/д транспорта и автоблокировки:

- напряжением 6-10кВ типа ОМ от 0,63 до 2,5 кВА; напряжением 27,5 кВ типа ЗОМ 1,25 кВА; напряжением 27,5 кВ типа ОМЖ от 2,5 до 10 кВА; напряжением 27,5 кВ типа ТМЖ от 25 до 2500 кВА.





· Распределительные трансформаторы трехфазные масляные прочего назначения:

- для питания устройств катодной защиты типа ОМП 4-10кВА /6-10 кВ; для питания аппаратуры электрооборудования экскаватора типа ТМЭ - от 40 до 160; для питания погружных электронасосов добычи нефти ТМПН-от 63 до 250 кВА /380/1250-у/у-10 ст.рег.; для обогрева бетона типа ТСЗБ-63/0,38 У3 (сухие), ТМТО-80 (масляные).











