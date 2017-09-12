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Почему Генпрокуратура отстранила адвокатов Муратхана Токмади от его защиты

12 сентября 2017, 11:34

Токмади изъявил желание заключить процессуальное соглашение с прокурором в форме сделки о признании вины.

Несколько дней назад стало известно о том, что Генпрокуратура отсранила адвокатов Джохара Утебекова и Алимжана Оралбай от защиты Муратхана Токмади. В надзорном органе прокомментировали такое решение, передает Zakon.kz.

Напомним, что межведомственной следственно-оперативной группой проводится досудебное расследование в отношении Муратхана Токмади, которому вменяются вымогательство, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 194 и 287 УК РК).

"Согласно ч.5 ст.70 УПК защитник не вправе разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты. В соответствии со ст.201 УПК данные досудебного расследования могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, предупреждает защитника о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, о чем от них отбирается подписка с предупреждением об ответственности. Оралбай А. и Утебеков Д. отказались от принятия на себя таких обязательств", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

В связи с этим Оралбай и Утебеков 29 и 31 августа были отстранены от участия в уголовном деле в связи с отказом от соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства, повлекшим невозможность их дальнейшего участия в нем в силу закона (п.4 ч.1 ст.94 УПК).

С момента отстранения защитников интересы подозреваемого представлял адвокат Султанов. 7 сентября Токмади отказался от его услуг. В настоящее время решается вопрос о замене адвоката.

"5 сентября т.г. Токмади М. изъявил желание о заключении процессуального соглашения с прокурором в форме сделки о признании вины. Его ходатайство изучается процессуальным прокурором, после чего будет решен вопрос о возможности заключения сделки. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Алматы", - отметили в прокуратуре.

Напомним, казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО "КазСтройСтекло" Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье "Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере". Предприниматель подозревается в том, что в 2005 году путем угроз применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО "Семрюжком" и "Казстройстекло" завладел долей уставного фонда предприятий. Отмечалось, что своими действиями он мог причинить ущерб в размере более 185 миллионов тенге. Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей.

фото: caravan.kz

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