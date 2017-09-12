Международные павильоны ЭКСПО-2017 начали разбирать
12 сентября 2017, 15:28
Демонтаж завершится до 15 декабря.
С 11 сентября по 15 декабря 2017 года на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 будет произведен демонтаж международных павильонов, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
Участникам предстоит вывезти экспонаты, демонтировать внутренние строительные конструкции, вывезти мусор и провести ремонт, чтобы вернуть помещения организаторам в первоначальном виде. Данный процесс рассчитан до 15 декабря.
Контроль за процессом демонтажа будет вестись архитектурно-техническим департаментом и департаментом по работе с международными участниками. Центральный павильон – сфера «Нур Алем» - будет работать в режиме музея.
Напомним, что 10 сентября завершилась Международная специализированная выставка «Астана «ЭКСПО-2017», в которой приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Общее число посетителей составило 3 миллиона 997 тысяч 545 человек при первоначальном прогнозе 2 миллиона.
Автор: Екатерина Ионова
Фото: sputniknews.kz
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