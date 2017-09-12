Пострадавший получил серьезные травмы головы, сейчас он в коме.

В Степногорске произошло нападение на руководителя аппарата акима города Владимира Бессудного, передает передает Zakon.kz





Согласно распространяемой в Интернете информации, нападение произошло 9 сентября около 4.30 утра в районе магазина "Жаворонок" и дома 1-60. Владимир Бессудный возвращался домой пешком после того, как проводил официальных лиц, приезжавших из других регионов в связи с празднованием Дня города.





В результате нападения руководитель аппарата акима Степногорска получил открытую черепно-мозговую травму, открытый оскольчатый вдавленный перелом височно-теменной кости справа с переходом на левую теменную кость, ушиб головного мозга тяжелой степени и другие травмы головы .





"В данное время Владимир Игоревич находится в отделении реанимации, в крайне тяжелом состоянии (кома). Кто владеет какой-либо информацией просим Вас сообщить по номерам: 87013070431, 87474054003, 8701566493. Анонимность и вознаграждение гарантируем!", - говорится в сообщении, присланном в редакцию Zakon.kz.





Подозреваемый в совершении преступления определен. УВД Степногорска распространило соответствующую ориентировку.





На видео, взятом с камер наблюдения, видно, что нападавший, державший в руках массивную палку, какое-то время шел за Бессудным, он был в маске.















