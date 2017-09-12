Нацбанк РК выпустил памятные монеты номиналом 500 тенге

Памятные монеты номиналом обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны.

13 сентября Национальный Банк РК выпускает в обращение памятные монеты «Алтын дән даласы» из серии монет «Достояние Республики» и «Тюльпан Грейга» из серии монет «Фауна и флора Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Монета «Алтын дән даласы» (рус. Золотое зерно степи) – эта строка из Гимна Казахстана. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным». Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Данная строка и легла в название памятной монеты «Алтын дән даласы», дизайн которой выполнен в стиле 50-х годов.





На лицевой стороне (аверсе) монеты в центральной части изображен герб Республики Казахстан в обрамлении надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке, «Ag 925 31,1g» обозначающей металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке. В нижней части надпись «500 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты. По окружности изображен национальный орнамент.













На оборотной стороне (реверсе) монеты изображена девушка в национальной одежде, стоящая на стилизованном поле с караваем хлеба в руках, символизируя радушие и гостеприимство. В левой части позолоченное изображение солнца с надписью «АЛТЫН ДӘН ДАЛАСЫ» на государственном языке и числом «2017», обозначающим год чеканки. В правой – позолоченный сноп колосьев пшеницы и товарный знак Казахстанского монетного двора.













Изображения и надписи на обеих сторонах монеты рельефные, по окружности выступающий кант.





Боковая поверхность (гурт) рифленая.





Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – «proof», максимальный тираж – 3 тысячи штук.





Монета «Тюльпан Грейга» имеет овальную форму.





На лицевой стороне (аверсе) монеты размещено стилизованное изображение планеты Земля в человеческих ладонях, символизирующее бережное отношение ко всем ее обитателям, надпись «500 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты, надпись «Ag 925 24 g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В верхней части расположен логотип Национального Банка Республики Казахстан. По овалу монеты надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке и «NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN» на английском языке.













На реверсе монеты размещено цветное изображение Тюльпана Грейга на фоне стилизованной среды произрастания растения. По овалу надпись «ГРЕЙГ ҚЫЗҒАЛДАҒЫ» на государственном языке, «TULIPA GREIGII» на латинском – зоологическое название вида и число «2017», обозначающее год чеканки. Цветовое решение изображения тюльпана выполнено посредством технологии цветной печати.













Изображения и надписи на обеих сторонах монеты рельефные, по периметру выступающий кант.





Боковая поверхность (гурт) рифленая.





Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 24 грамма, овал 38,61 х 28,81 мм, качество изготовления – «proof», максимальный тираж – 3 тысячи штук.





Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан». Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.





Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан. Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через интернет – магазин на сайте НБ РК «Интернет-магазин монет». В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова 98.



