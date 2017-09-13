В Алматы открылась общественная приемная для горожан «Open Almaty»

«Open Almaty» – это проект акимата города по решению жизненных ситуаций и оказанию услуг населению. Каждый клиент общественной приемной сможет получить консультацию и оставить свое обращение в адрес акимата, городских управлений, прокуратуры, полиции, департамента госдоходов и других структур , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима южной столицы.





В ходе посещения общественной приемной аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что новый сервис для горожан станет важным инструментом в повышении эффективности, прозрачности и подотчетности госорганов.





Посредством нового городского сервиса по нерегламентированным услугам можно обратиться со своим обращением или жалобой в общественную приемную города, через интернет-портал www.open-almaty.kz или по номеру 1308. На портале «Open Almaty» также можно ознакомиться не только с алгоритмами решений разных жизненных ситуаций, но и с планами работ городских служб (ремонт дорог, арыков, тепловых сетей, дворов и др), контактами коммунальных предприятий города.









Во фронт-офисе общественной приемной услуги будут оказывать представители всех районных акиматов, управлений жилья, занятости и соцзащиты, пассажирского транспорта, природных ресурсов и архитектуры, городской прокуратуры, полиции, департамента госдоходов, ДЧС, ЦОН, Национальной палаты предпринимателей, медиаторы. Руководством управлений будут проводиться приемы граждан, презентации городских инициатив и др.





Стоит отметить, что еще в 2015 году для удобства горожан акимат Алматы открыл свой аккаунт в Инстаграме, где в 3 клика можно зафиксировать проблему и отправить ее в акимат. За 2 года постоянная аудитория в Инстаграме составила 150 тысяч подписчиков, исполнено порядка 20 тысяч обращений горожан.





График работы нового городского сервиса составлен с учетом рабочего времени горожан и будет оказывать услуги с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 17.00 в субботу.





Ближайшие остановки общественного транспорта: «Театр им.Ауэзова» (пр.Абая) проезд автобусами 3,33,34,62,65,66,92,118,120,123,128 и троллейбусами 5,19,25; «Музей им.Кастеева» (ул.Сатпаева) – автобусы 18,35,121; «Центральная больница» (ул.Жандосова) - автобусы 18,44,62,66,95,121,123; станция метро – Театр им.Ауэзова. Адрес: ул.Байзакова, 280 (угол ул.Сатпаева) БЦ «Алматы Тауэрс».





В настоящее время в Общественной приемной акимата «Open Almaty» ведут приемы представители государственных органов, по линии которых приходится большинство жалоб через социальные сети – районные акиматы (55 %), управления жилья и жилищных отношений, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занятости и социальных программ, природных ресурсов и регулирования природопользования, архитектуры и градостроительства (45% обращений). С 2018 года планируется реализация 2-го этапа проекта с включением востребованных городских управлений, а также коммунальных предприятий города и др.