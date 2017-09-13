Алматинец исполнил хит Джимми Хендрикса на домбре
13 сентября 2017, 13:09
На подбор мелодии ушел один вечер. И еще столько же потребовалось на запись и сведение трека.
Житель Алматы Глеб Пономарев сыграл хит известного музыканта Джими Хендрикса на домбре, сообщает Zakon.kz.
Видеозапись Пономарев опубликовал в Youtube.
Глеб признался, что его друзья в Facebook ассоциируют его исключительно в качестве музыканта. Однако музыка, по его словам, всего-лишь хобби и играет он ради удовольствия в свободное время.
"У меня как раз выдалась пара свободных вечеров, и я решил записать новую вещь. На этот раз это кавер на одного из величайших гитаристов прошлого века – Джимми нашего Хендрикса. В 60-х годах песня "Hey Joe" стала практически эталоном для зарождавшегося тогда психоделического рока. Мне захотелось показать как она будет звучать в исполнении домбры", - написал Пономарев на странице в Facebook.
По его словам, на подбор мелодии ушел один вечер. И еще столько же потребовалось на запись и сведение трека.
Стоит отметить, что партия инструментов в композиции Хендрикса довольно сложная.
Помимо "Hey Joe", Пономарев также записал кавер на американскую группу Metallica. Ролик набрал свыше 40 тысяч просмотров.
Также на его странице в Youtube есть версия гимна Казахстана, которую Глеб сыграл на электрогитаре.
Фото: billboard.
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