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Алматинец исполнил хит Джимми Хендрикса на домбре

13 сентября 2017, 13:09

На подбор мелодии ушел один вечер. И еще столько же потребовалось на запись и сведение трека.

Житель Алматы Глеб Пономарев сыграл хит известного музыканта Джими Хендрикса на домбре, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись Пономарев опубликовал в Youtube.

Глеб признался, что его друзья в Facebook ассоциируют его исключительно в качестве музыканта. Однако музыка, по его словам, всего-лишь хобби и играет он ради удовольствия в свободное время.

"У меня как раз выдалась пара свободных вечеров, и я решил записать новую вещь. На этот раз это кавер на одного из величайших гитаристов прошлого века – Джимми нашего Хендрикса. В 60-х годах песня "Hey Joe" стала практически эталоном для зарождавшегося тогда психоделического рока. Мне захотелось показать как она будет звучать в исполнении домбры", - написал Пономарев на странице в Facebook.

По его словам, на подбор мелодии ушел один вечер. И еще столько же потребовалось на запись и сведение трека.

Стоит отметить, что партия инструментов в композиции Хендрикса довольно сложная.


Помимо "Hey Joe", Пономарев также записал кавер на американскую группу Metallica. Ролик набрал свыше 40 тысяч просмотров.


Также на его странице в Youtube есть версия гимна Казахстана, которую Глеб сыграл на электрогитаре.


Фото: billboard.

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