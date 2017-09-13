Алматинец исполнил хит Джимми Хендрикса на домбре

Видеозапись Пономарев опубликовал в Youtube.

Глеб признался, что его друзья в Facebook ассоциируют его исключительно в качестве музыканта. Однако музыка, по его словам, всего-лишь хобби и играет он ради удовольствия в свободное время.

"У меня как раз выдалась пара свободных вечеров, и я решил записать новую вещь. На этот раз это кавер на одного из величайших гитаристов прошлого века – Джимми нашего Хендрикса. В 60-х годах песня "Hey Joe" стала практически эталоном для зарождавшегося тогда психоделического рока. Мне захотелось показать как она будет звучать в исполнении домбры", - написал Пономарев на странице в Facebook.





По его словам, на подбор мелодии ушел один вечер. И еще столько же потребовалось на запись и сведение трека.





Стоит отметить, что партия инструментов в композиции Хендрикса довольно сложная.