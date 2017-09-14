Рухани жаңғыру: В студенческих общежитиях ВКО обсуждают переход на латиницу

По инициативе областного Молодежного ресурсного центра и активистов молодежных объединений в студенческих домах ведущих вузов области ВКГТУ им. Д.Серикбаева, ВКГУ им. С.Аманжолова организованы встречи по обсуждению перехода государственного языка на латинскую графику, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Переход на латиницу - это требование времени. Вся техническая научная литература на латинице. Все современные программы, технологии, и даже смартфоны и гаджеты пишутся латинским алфавитом. Не говоря уже, о формулах в физике, математике, химии. Поэтому, мы, казахстанская молодежь, всецело поддерживаем латинский алфавит», - говорит участник встречи, учащийся 3 курса факультета архитектуры и строительства ВКГТУ им.Д.Серикбаева Арыстанбек Анжиков.

Как сообщают организаторы, молодежь позитивно воспринимает данную реформу.

- Для нас всех это историческое событие, которое открывает новые возможности для нашей страны, для нашей молодежи. Для всех студентов, работающей молодежи, я уверенна, это не станет проблемой, они поддерживают переход на латиницу. И даже наоборот, мы слышали от них, что они готовы помогать старшему поколению в адаптации, обучении новому алфавиту. Это значит, что наша восточноказахстанская молодежь, четко видят свое будущее, - считает директор Молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбекова.



