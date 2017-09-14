Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Рухани жаңғыру: В студенческих общежитиях ВКО обсуждают переход на латиницу

14 сентября 2017, 11:43

В студенческих общежитиях ведущих вузов Восточно-Казахстанской области активисты проводят встречи по разъяснению перехода на латинскую графику.

По инициативе областного Молодежного ресурсного центра и активистов молодежных объединений в студенческих домах ведущих вузов области ВКГТУ им. Д.Серикбаева, ВКГУ им. С.Аманжолова организованы встречи по обсуждению перехода государственного языка на латинскую графику, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Переход на латиницу - это требование времени. Вся техническая научная литература на латинице. Все современные программы, технологии, и даже смартфоны и гаджеты пишутся латинским алфавитом. Не говоря уже, о формулах в физике, математике, химии. Поэтому, мы, казахстанская молодежь, всецело поддерживаем латинский алфавит», - говорит участник встречи, учащийся 3 курса факультета архитектуры и строительства ВКГТУ им.Д.Серикбаева Арыстанбек Анжиков.

Как сообщают организаторы, молодежь позитивно воспринимает данную реформу.

- Для нас всех это историческое событие, которое открывает новые возможности для нашей страны, для нашей молодежи. Для всех студентов, работающей молодежи, я уверенна, это не станет проблемой, они поддерживают переход на латиницу. И даже наоборот, мы слышали от них, что они готовы помогать старшему поколению в адаптации, обучении новому алфавиту. Это значит, что наша восточноказахстанская молодежь, четко видят свое будущее, - считает директор Молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбекова.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...